“No quiero ver emigrar a más chicos de Yapeyú para buscar suerte en Buenos Aires”

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer en la localidad correntina de Yapeyú el acto de conmemoración del 243° aniversario del nacimiento del General José de San Martín junto al gobernador Gustavo Valdés.

En el evento participaron también la intendenta local Marisol Fagundez y los gobernadores del Norte Grande: Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gildo Insfrán (Formosa); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Juan Manzur (Tucumán), y el vicegobernador Antonio Marocco (Salta).

El Presidente remarcó la importancia de lograr la unión, la igualdad y la integración de las provincias del norte argentino para alcanzar el federalismo. También hizo referencia a las vacunas que llegan al país para superar la pandemia de coronavirus.

“A nosotros nos toca enfrentar un mundo muy egoísta, donde el 10 por ciento de los países concentra el 90 por ciento de las vacunas existentes; pero no bajamos los brazos, seguimos buscándolas. Están llegando hoy un millón de vacunas chinas y el fin de semana seguramente tendremos más que la Federación Rusa nos está dando. Recibiremos más en cuanto comience marzo de las vacunas de AstraZeneca”, sostuvo el mandatario al inicio de su discurso.

“Y a nosotros nos maltratan, primero me dijeron que traía una vacuna que era veneno y ahora parece que todos quieren envenenarse, pero no importa, cuando quieren hacerme claudicar yo pienso en San Martín, no voy a ser nunca como él pero quiero que algo de él me inspire”, manifestó y recordó la carta enviada al exgobernador santafesino Estanislao López: “Unidos somos invencibles. Esa unidad supone darnos cuenta de las asimetrías y de las injusticias que vive la Argentina”.

“El gobernador (Valdés) hizo mención, con toda la razón, a la importancia de recuperar la educación en la Argentina. Cuando uno habla de educación está hablando de futuro; porque las sociedades ricas son las sociedades que desarrollan inteligencia y la pandemia nos demostró el nivel de desigualdad que hay en nuestro país”, prosiguió Fernández.

“Tiene razón lo que dice el Gobernador, la conectividad de internet se ha desarrollado pero donde es negocio, donde no lo es no se ha desarrollado del mismo modo y con eso negamos a miles de pequeños argentinos de poder aprender”, agregó.

En esa línea, el Presidente resaltó: “Cuando uno dice frente a semejante dato que la conectividad debe dejar de ser un negocio privado y ser un servicio público hay algunos sinvergüenzas que se animan a cuestionarlo. Yo tengo vergüenza y no voy a dejar que los chicos argentinos no tengan educación para que hoy algunos hagan los mejores negocios. Los mejores negocios de unos pocos es el dolor de millones de argentinos”.

“No debemos dejar que eso ocurra, porque si lo dejamos el norte argentino seguirá sumido en la postergación en la que está. Parte de un país en la que el centro concentra la riqueza y distribuye pobreza al norte y al sur. Nadie quiere a esa Argentina, y el norte ha sido una y otra vez olvidado. El olvido genera consecuencias, como las que el gobernador Valdés ha dicho”, destacó.