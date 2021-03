Confusión por los turnos en el comienzo del autovac

El nuevo punto para continuar con el operativo de vacunación anticovid para mayores de 65 años, ubicado en la avenida Costanera, inició esta mañana a las 9 con problemas de turnos y quejas de los usuarios.

En el Auto-vac, ubicado desde 3 de Abril hasta Quevedo, se presentaron adultos mayores en sus automóviles a recibir las dosis de la vacuna, sin embargo, hubo quejas por malos manejos de información y muchos tuvieron que retirarse sin lograr acceder a la inmunización.

Además, hubo autos que desde tempranas horas de la mañana arribaron al lugar, antes del horario de inicio estipulado por el gobierno provincial. Algunos adultos mayores contrataron remises para acceder al beneficio.

Para acceder al punto de vacunación, los adultos mayores deben sortear tres instancias de filtro: en primer lugar, el vallado policial en el inicio de Costanera Sur, luego deben mostrar los comprobantes válidos de los turnos web y recién allí pueden acercarse hasta el último puesto en las carpas verdes, donde se encuentra el personal dispuesto para la campaña de inmunización.

La modalidad es simple: la dosis se aplica sin que las personas necesiten bajar de sus autos, solo es necesario que bajen sus ventanillas.

Tiene 75 años y no pudo acceder

María del Carmen de Pedro llegó al punto de vacunación alrededor de las 9.30 am. Tiene 75 años, es diabética y tiene certificados de discapacidad por problemas de movilidad: usa bastón y a veces tiene que moverse en silla de ruedas. La inscribió su nieta y, hasta esta mañana, creía que había logrado obtener la dosis.

Sin embargo, la emoción por ser inmunizada en esta nueva tanda de vacunas, desapareció cuando le informaron que su nombre no aparecía en los registros.

María del Carmen contó aEl Litoralque su nieta le pasó el código que comprababa su turno y, también, que se aseguró llamando al call center habilitado a las 6am. "Me dijeron que esta inscripta y que tenía que venir a la Costanera", afirmó.

"Me tienen de un lado para otro y a mí me costó venir acá. Me duele el manoseo, que me digan una cosa y en realidad sea otra. La información es muy mala", se lamentó.

Entre frustración, voz quebrada y risas nerviosas dijo: "Así nomás son las cosas, donde manda capitán, no manda marinero". Contó, además, que vio en la fila de autos gente mucho más joven que ella esperando a ser vacunada.

A los fines de avanzar con la vacunación en Capital, se instalará en la avenida Costanera Norte, a partir de mañana, un nuevo espacio para recibir las dosis.

Pese al mal momento, María del Carmen se mostró determinada a seguir intentando. Seguirá esparendo hasta el momento en que la suerte le sonría y puede acceder a la dosis. "Quiero saber cuándo será", concluyó.

Campaña de inmunización

Según lo informado hasta el momento por los organismos oficiales son 4.500 las dosis destinadas a las personas de 65 años en adelante. Corrientes ya aplicó un total de 22.502 vacunas anticovid-19. La campaña arrancó el lunes pasado con 1.500 personas y luego se sumó otro grupo de igual cantidad.