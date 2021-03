Corrientes: tras un ataque a la web, agilizan turnos para aplicar la segunda vacuna

El subsecretario de Sistemas y Tecnologías de Información (SUSTI), Federico Ojeda, en comunicación con un medio radial, informó sobre cómo vienen las inscripciones con respecto al sistema de vacunación contra el covid-19 que, en las últimas horas, habría recibido un ataque cibernético.El funcionario detalló que recibieron alrededor de 12 mil anotaciones en media hora con documentos de identidad que no eran válidos.

"Tomamos la decisión de dar de baja la pagina para que no cause daños a nuestro sistema y poder limpiar la base de datos porque estamos en plena entrega de turnos, tanto en Capital como en el Interior, y este problema no nos puede dificultar la entrega", resaltó y prosiguió, "registramos entradas que no son típicos por el caudal de ingresos, por eso dimos de baja procedimos a limpiar la base de datos así las personas que no se inscribieron puedan hacerlo".

La página se encuentra en normal funcionamiento desde las primeras horas de esta mañana, y esperan no volver a tener el mismo inconveniente que retrasaría la entrega de turnos.

La plataformahttp://vacunate.corrientes.gob.arpara la verificación de turnos asignado tanto en Capital como en las localidades incorporadas.

Por otra parte, comentó sobre las inscripciones destinadas a pacientes oncológicos y con diabetes clase uno. "Las inscripciones de estos pacientes es por la página, las personas tendrán que cargar documentación probatoria para que luego el sistema apruebe el turno cuando este designado. Podrán inscribirse a partir de los 18 años".

Por último, comunicó cuando se empezará la inoculación de la segunda dosis para los pacientes que lo requieren."Comenzará el 15 de marzo, se va a estar otorgando a través del sistema turnos, está previsto que el club 1536 viviendas sea uno de los puntos, así como también, el club Alvear. El sistema irá otorgando los turnos de segundas dosis aunque se estará avisando en los próximos días", dijo el subsecretario.