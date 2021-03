Gallardo desconfía de las lesiones de Tevez y Cardona

Marcelo Gallardo, entrenador de River, habló en la previa del Superclásico ante Boca y dejó en claro que no confía en las supuestas lesiones de Carlos Tevez y Edwin Cardona, quienes, según informan desde la vereda xeneize, están en duda para el encuentro que se jugará el domingo, desde las 18, en La Bombonera.

"No me dejo llevar por la información que no sea oficial. Lo importante es lo que nosotros sí tenemos a mano porque depende de nosotros. A mí no me cambia absolutamente nada, más allá de que sé la importancia de algunos futbolistas rivales para su funcionamiento, pero no va a modificar mi pensamiento de acuerdo a cómo nosotros queremos jugar el partido", aseguró el Muñeco.

En sintonía con esto, Gallardo contó que tiene definido el equipo, pero que no lo dará a conocer porque sería darle ventaja al Xeneize. "A mí no me gusta dar el equipo. No es que lo hago para esconder, sino porque no me gusta darle la posibilidad a que hoy, donde se sabe todo, darle todavía más información. Yo les podría dar tranquilamente el equipo hoy. No se los doy porque todavía no se los confirmé a los futbolistas y porque tampoco tengo mucho deseo de darlo. Pero, si así fuera, tampoco tendría mucho problema, lo único que haría es darle al técnico rival una conformación definida y oficial de con qué jugadores voy a jugar, más allá de que después pueda cambiar sistemas o funciones, que por ahí viene la sorpresa, no muchas veces a través de la conformación de los 11", dijo el entrenador de River.

Y añadió: "Muchas veces son las características y la funcionalidad que vos le podés dar al equipo las pistas que le das al otro equipo y eso a mí no me gusta darle. Pero es verdad que sabe todo, no hay mucho que esconder más allá de si jugas con línea de tres, de cinco, de siete, tres delanteros, dos, uno. Después, son las características de los jugadores".

TyC Sports