Alberto Cormillot será padre a los 82 años

El médico nutricionista de 82 años, Alberto Cormillot, confirmó que su esposa, la licenciada en nutrición Estefanía Pasquini, está embarazada.

“La idea era confirmarlo a los tres meses, y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes, y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, dijo en radio Mitre el nutricionista sobre los motivos que lo llevaron a adelantar la noticia que recién iban a dar en un par de semanas junto con su pareja, de 34 años.

El reconocido médico espera su tercer hijo. Ya es padre de Reneé y Adrián, frutos de su relación anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017.

(JML)