“Todo fue muy atípico. Primero, el banco que nos dieron, eran esos bancos de plaza, de madera. Fue una conversación más que una entrevista. Estábamos desparramados los dos”, recuerda Darwy Berti, periodista del diario El Litoral, sobre la charla que mantuvo con Astor Piazzolla al mediodía del día del concierto, “mientras sus acompañantes atacaban ‘Adiós Nonino” y que luego la publicó el martes 22 de agosto de 1978.

“La entrevista que le hice fue en el hall del teatro. Fue muy informal, él era muy informal. Era muy atípico, su música lo muestra. Es la música de Buenos Aires”, afirma el también escritor correntino.

—¿Qué recuerda de la charla?

—Fue una conversación más que una entrevista— repitió. Fue sobre la resistencia que tuvo todo el movimiento nuevo. “(Igor) Stravinsky, cuando apareció, era un escándalo. Y Astor, acá en la Argentina, lo fue. Es muy atípico, no se lo puede encuadrar muy fácilmente. Él tenía un carácter muy fuerte”.

En un brevísimo intercambio de palabras que mantuve con Berti a través de una comunicación telefónica, le trasladé mi asombro de que Astor Piazzolla viniera a tocar a Corrientes.

—¿Por qué?— me interpeló.

—Por tratarse de una figura de altísimo nivel y que viniera al interior del país, donde desde hace unos 30 años no es una plaza fuerte.

—Él buscaba un efecto, era efectista, como su música”, me disparó.

Satisfacción, aceptación y sacrificio

—Piazzolla, hay escritores que escriben para escritores. Es fama que Borges es uno de estos. ¿Usted escribe en primer término para los propios músicos y luego para el público en general?

—Yo escribo para mí, para satisfacerme a mí mismo en primer lugar, y esto me satisface doblemente si lo que hago lo acepta el público.

Yo no creo en la palabra sacrificio cuando se emplea para significar lo que uno hace.

Esa palabra solo pueden utilizarla aquellos que no aman lo que hacen.

“He sido yo el que ha ganado esta guerra”

“Pero a mí me gustan siempre todas las etapas de mi vida. Todas ellas son necesarias y tienen su importancia. ‘Adiós Nonino’ ocupa una parte interesante. Siempre retorna un poco a lo vivido hace quince o veinte años. A 1960. (...) Si algunas veces, en todos estos años, me mostré agresivo, fue porque uno ama y defiende a sus hijos. Uno no acepta que lo toquen a sus hijos. Nunca he hecho concesiones y ahora me doy cuenta de que he sido yo el que ha ganado esta guerra: hasta los tangueros tradicionales tratan de imitar lo que yo hago. El futuro de la música de Buenos Aires ya no está en manos de los tangueros”.