La fuerte respuesta de Valdés ante la suspensión de clases que decretó un municipio

Un intendete decidió suspender por siete días las clases presenciales, ante el avance de coronavirus en la localidad, mientras que el gobernador Gustavo Valdés criticó la medida y dijo que el Gobierno aún "está analizando la situación".

En un comunicado firmado por el jefe comunal, Ramón Castellanos, la Municipalidad de de Perugorría indicó que "ante el aumento de casos de covid y en pos de salvaguardar la integridad de los alumnos docentes, personal de maestranza y de los padres" se suspenden desde el lunes próximo las clases presenciales en los establecimientos de esa comunidad ubicada en el departamento de Curuzú Cuatiá.

La decisión fue comunicada al dar c conocer las siguientes medidas:

Suspender por el término de 7 días (desde el lunes 22, hasta el próximo lunes inclusive) las actividades escolares en modo presenciales de las instituciones escolares urbanas y rurales (se incluye a las escuelas rurales por sugerencias de profesionales de la salud).

Todas las instituciones educativas, sean privadas o públicas y de todos los niveles (incluyendo salas maternales o guarderías) son afectadas a estas medidas.

Las clases se pueden seguir desarrollando de modo virtual.

Según el parte de la Municipalidad de Perugorría, en la localidad hay un total de 15 casos activos de coronavirus.

En ese marco, el gobernador Gustavo Valdés se refirió a la situación y señaló que "no es competencia de un municipio decidir o no decidir si hay clases presenciales o no".

"Es un resorte exclusivo del Gobierno de la Provincia, facultado por un Decreto de Necesidad de Urgencia, así que estamos analizando", afirmó el mandatario en diálogo con la prensa al inaugurar obras en el barrio Bañado Norte de la ciudad de Corrientes.

A su vez, Valdés remarcó que "cada municipio puede decidir respecto de su competencia, no de competencia ajena".