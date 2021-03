Prorrogarían la emergencia sanitaria y económica en Capital

En la segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante tomó estado parlamentario el pedido del Ejecutivo municipal de prorrogar la emergencia sanitaria y económica en el ámbito de la Municipalidad por el término de noventa días hábiles. Se aprobó la adhesión municipal a la Ley provincial N° 6.243 de Promoción, Preservación y Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, y a la Ley Yolanda.

En un encuentro legislativo que duró una hora, los concejales avanzaron en el tratamiento de varias ordenanzas, como el pedido de prórroga de la emergencia sanitaria y económica por noventa días. Cabe recordar que la medida anteriormente aprobada implicó la autorización al Ejecutivo municipal para otorgar exenciones a pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis. Además de incluir beneficios en materia de prórrogas de vencimientos tributarios.

Y en medio de la seguidilla de proyectos que pasaban a comisión y que eran aprobados, el único debate se generó en torno a la situación epidemiológica y las vacunas, ya que el oficialismo calificó de falta de competencia a los pedidos de informes sobre el tema y acusó a la oposición de querer equiparar el trabajo que se realiza en la Provincia con la “vacunación VIP” detectada en Nación. La respuesta de la oposición no se hizo esperar y, tomando la palabra, la concejal Magdalena Duarte (quien en principio agradeció la presencia de los oficialistas, diferenciándolos de los diputados que no dan quorum al momento de discutir el tema) lamentó no contar con los números para que se apruebe la iniciativa. El intercambio de palabras continuó por algunos minutos más, pero los proyectos fueron enviados a la Comisión de Legislación.

En el encuentro se aprobó también la adhesión municipal a la Ley provincial N° 6.243 de Promoción, Preservación y Protección de los Derechos de los Adultos Mayores y la adhesión a la Ley nacional Yolanda N° 27.592.

Asimismo, se declaró el 2021 como “Año del bicentenario de la autonomía de la Provincia de Corrientes” y se declaró de interés el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora hoy.