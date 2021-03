Gustavo Valdés: “El que quiere ser candidato a algo que sea, pero nosotros vamos a definir los postulantes de nuestro espacio”

Minutos después de haber inaugurado el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, tras la lectura de su último discurso de este período, el gobernador Gustavo Valdés concedió esta entrevista. El tiempo apremiaba, porque de inmediato debía asistir a la videoconferencia de la Asamblea Legislativa Nacional, para acompañar así al presidente Alberto Fernández, y luego marchar a Paso de los Libres para encabezar el acto oficial montado al efecto de dar inicio el ciclo lectivo 2021, después de un año de pandemia y de aulas físicas cerradas.

Se acomodó en la poltrona principal del living gubernativo y después de beber un café se dispuso a responder preguntas. Fue una entrevista importante, a agenda abierta, con momentos de tensión política, anuncios importantes (como la duplicación del monto a pagar por ayuda escolar o el esquema de vacunación docente, que este diario ya informó por separado) y definiciones del orden de la interna partidaria y del futuro proselitista. El suyo, el de su partido, y de la coalición que desde 2001 define el esquema de políticas públicas de la provincia.

Corrientes elige todo este año y sobre ese eje giró la parte central de la charla, la primera concedida al programa “Final Abierto” que se emite por los canales y repositorios digitales del propio ciclo, del diario El Litoral, Radio Dos, Gigared, y que conducen los periodistas Eduardo Ledesma, Gabriela Bissaro y Carlos Simón.

Aquí un extracto de una larga entrevista que se encuentra disponible desde anoche y que se emitirá completo hoy desde las 21,30.

—Gobernador, ¿qué piensa del vacunatorio vip?

—Hay que investigarlo y asegurarse de que eso no ocurra más. Pero eso termina ocurriendo por la escasez de vacunas, porque si nosotros tuviéramos vacunas, como en el primer mundo, sería distinto. Hay personas que viajaron al extranjero para ponerse vacunas y lo ideal sería que la Argentina esté vacunando al ritmo de EE.UU. –que está vacunando un millón de personas por día—.

—¿Entonces la pobreza es uno de los problemas?

—Sí, la pobreza, porque no generamos la vacuna ni la desarrollamos. Tampoco pudimos comprarla y en el mundo se la disputa.

—¿Corrientes va a trabajar en una lista prioritaria para funcionarios?

—Yo creo que sería razonable que tengamos vacunados a los funcionarios de los cargos estratégicos, pero no lo voy hacer. Por más que sea razonable, no lo voy hacer, y voy a dejar que cada uno llegue a su turno y que tengamos que hacerlo como todos.

—¿Y qué opina sobre la publicación de las listas de personas vacunadas?

—Hay una ley que lo impide. En todo caso corramos una ley y las listas se publican.

—¿Usted publicaría?

—Yo no tengo problemas. (…) Pero me parece que estamos yendo con la transparencia versus la intimidad de cada persona en algunos casos.

—Producto de los hechos ocurridos.

—Sin duda. Lo que termina siendo muy cuestionado es que haya habido un vacunatorio vip, que desde el mismo Ministerio pueda haber un mecanismo articulado que vacune a personas que no están en una lista y eso es lo repudiable. Nosotros, lo que vamos a hacer es seguir sacando los turnos y no vamos hacer un vacunatorio vip y estamos tratando de llegar al mayor número de vacunados posibles.

—¿Qué responde sobre los rumores de que hay funcionarios vacunados?

—Si quieren les muestro la sangre de mi familia que es lo que propongo y lo que respondo.

—¿Le molestan estos comentarios?

—Siempre hay calumniadores profesionales y chantas que están al día con estas cosas. Pero en lo personal le puedo ofrecer mi familia, a ver si están vacunados o no. Yo fui públicamente vacunado y en ese tiempo, cerca del 50% o más del Hospital de Campaña dudaba respecto de la vacuna. Aparte decían que había denuncias públicas de que estaban envenenando a la población argentina. En ese contexto yo le dije a todos los correntinos que el camino era la vacunación. Y lo es.

—¿Entonces por qué no va a vacunar a los funcionarios?

—No lo voy hacer para no entrar en esta polémica que ustedes están planteando a lo largo de la entrevista.

—¿Cómo recibe los elogios por parte del Presidente?

—Le agradezco la consideración al Presidente. Pero creo que es una obligación de todos los gobernadores de las provincias unirse al Presidente para capear un temporal tan difícil con el que vivimos.

—¿Más allá de que traiga consecuencias políticas internas?

—¿Por qué nos va a traer problemas internos?

—Porque hay algunos sectores que son muy críticos a la gestión de Alberto Fernández.

—Sí y también hay otros sectores que son muy críticos con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero nadie puede evitar el pensamiento de los extremos y medios. Uno tiene la responsabilidad de gobernar al millón cien mil correntinos y si no tiene para pagar el sueldo o darles energía, indudablemente tu pensamiento e interés van a cambiar por la responsabilidad que sentimos los gobernadores de estar juntos en estos tiempos de pandemia.

—Tampoco es ingenuo que el Presidente lo haya elogiado justo en Yapeyú ante muchos gobernadores y dirigentes peronistas. Es un hecho político.

—Agradezco la consideración al Presidente, que no es una persona que esté atacando a los correntinos. Al contrario, hay obras que estamos pidiendo para los correntinos y se están concretando como viviendas, rutas y cloacales en Corrientes. Nosotros tenemos que apostar a este tipo de obras, como la autovía de ingreso a Capital y ampliando Yacyretá en el brazo de Aña Cuá, donde fuimos a recorrer días pasados con Fabián Ríos y el ministro Wado de Pedro. Esas obras son fundamentales para Corrientes y obviamente que nos gustaría muchísimo más, pero bueno hay que trabajar para conseguir las obras.

—Con todo esto, ¿se allana su camino de la reelección?

—Estamos cerca y estamos trabajando. Falta poco tiempo más y ahí voy a decidir si me presento o no me presento para un período más. Vamos a ver si los radicales me apoyan, vamos a dialogar con los demás partidos políticos que compartimos el espacio. Pero vamos a ver, todavía estamos a tiempo y seguimos trabajando.

—¿Cómo está la relación con los socios?

—Estamos conversando, en esta situación hay idas y vueltas con fricciones.

—¿Está conversando con Pedro Cassani?

—Sí, ayer me estuvo llamando y hoy (por el lunes) nos hemos visto en la Legislatura. También estuve hablando con Gustavo Canteros y a la salida del discurso estuve hablando con Ricardo Colombi, Noel Breard y Checho Flinta. El viernes estuve hablando con Any Pereyra, y creo que con todos tenemos una buena relación. También estuve hablando con opositores, en Yapeyú estuve con Camau Espínola.

—En declaraciones a Final Abierto, Cassani fue directo con su postura de ser candidato a gobernador. ¿Lo toma como un desafío?

—No. Que sea candidato a gobernador.

—¿Y dónde y cuándo se va dirimir eso?

—En el pueblo.

—¿No se resuelve en internas?

—A ver: el que quiera ser candidato a gobernador que sea, el que quiera ser candidato a intendente que lo sea. En nuestro espacio vamos a decidir quiénes son los candidatos a gobernador e intendente por nuestro espacio.

—¿Quiere decir que ECO tendrá una sola lista?

—Así es. Pero todos están habilitados. El único que no puede ser candidato a gobernador es Canteros (por impedimento constitucional), después, el millón cien mil de correntinos pueden serlo. Pero yo voy a elegir en nuestro espacio quién va a ser candidato a gobernador y quien será el vice, y después vamos a consensuar los demás espacios, pero sin lugar a dudas nadie está privado.

—¿Se puede llegar a romper ECO por esto?

—No, creo que los espacios cambian, se agrandan o se achican. Yo abro las puertas a todos aquellos que quieran compartir un espacio plural para construir pensando en los correntinos. Con los puntos de desarrollo, inclusión, con la modernización del Estado donde nosotros tengamos puestas las miradas más en las coincidencias que diferencias, porque es lo que necesitamos todos, sino vivimos peleando y el ciudadano termina entendiendo que la única puerta de la política es la pelea. Lo único que tiene de la agenda de la política es eso de las causas judiciales y demás, en vez de ver cómo hacemos para mejorar la infraestructura, el trabajo, la vida de los correntinos.

—¿Hay posibilidades de alternancia dentro de ECO?

—La UCR va seguir liderando en este espacio político.

—¿Y el que no está de acuerdo?

—Lo conversaremos y el que no está de acuerdo tiene dos caminos: o se queda o se va, no hay un camino intermedio.

—¿Usted piensa que hay disputa real o es un escarceo por espacios de poder?

—Ustedes saben cómo es esto. Yo nunca antes fui gobernador y nunca estuve en este lugar, pero creo que hay que apostar mucho a la confiabilidad y tenemos que combinar en esta etapa juventud y experiencia, porque son las dos cosas que debemos combinar. La juventud es muy valiosa por la fuerza que tiene, pero la experiencia la aportan personas con mucho conocimiento que vivieron mucho.

—Entonces, ¿qué perfil tiene que tener el candidato a vicegobernador?

—Ya lo voy a definir, pero tiene que tener ambas cosas (juventud y experiencia) como también aportar votos básicamente.

—¿Cómo está la relación política con Ricardo Colombi?

—Hoy hablamos, creo que tenemos una buena relación. Él es una persona con mucha experiencia y como siempre Ricardo va a hacer lo que tiene que hacer. Y yo también voy hacer lo que tengo que hacer y así se van a dar las cosas, por eso creo que es una relación buena. Por supuesto, hoy estoy en una función y él en otra pero trabajando juntos. La provincia de Corrientes no se puede dar el lujo de entrar en una disputa política que sea gigantesca e hipotequemos el futuro de los correntinos por cuestiones personales.

Hablemos de paridad. ¿Por qué cree que más hombres (en relación a las mujeres) merecen estar en su gabinete?

—Porque a muchos los conozco y otros venían de la gestión anterior. Pero estamos mirando para hacer un cambio estructural.

—Si fuera nuevamente gobernador, ¿va a intentar tener un gabinete más paritario?

—Primero veré si soy gobernador, pero sin dudas.

—¿Se viene un cambio?

—Sí, es lo que decía, tenemos que tener más jóvenes y con más experiencia también. Lo mismo con las listas legislativas.

—¿No ve que su gabinete tenga un ritmo más lento que usted?

—Yo soy muy movedizo, y los ministros responden a lo que dice el gobernador. La burocracia en definitiva, como siempre digo, termina trabando hasta el hartazgo, porque pasó, por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri, todos decían que venía el sector privado y que era todo rápido. Pero el Estado tiene leyes que cumplir, y hay que ir con el cumplimiento de las leyes porque sino uno termina salteándose leyes en cualquier caso. Al cumplimiento de las leyes hay que darle ritmo, yo le doy ritmo.

—¿No cree que algunos ministros están fuera de ritmo?

—La verdad que no. Quizás son más callados o silenciosos y no recurren a los medios pero están cumpliendo sus funciones. Porque si yo considerara que hay algún ministro que no funciona o que anda con inconvenientes, lo cambiaría inmediatamente como lo he hecho con varios ministros que necesitaban una oxigenación en el área y que quizás podían ocupar otros espacios con otra experiencia.

—¿La impronta de un eventual nuevo gobierno cuál sería?

—Vamos a esperar que sea candidato, sino estoy faltando el respeto a la ciudadanía. Primero vamos a ver cómo salimos de esta pandemia que es lo que más me preocupa y cuando logremos torcer el tema del contagio, porque ahora que se viene el invierno y mi cabeza está ahí, lo demás viene solo. Nosotros tenemos 60 días para meter el mayor número de vacunados y más con los mayores de 65 años en el territorio correntino es fundamental. Ese es el tema. Ahora el interrogante es si van alcanzar las vacunas antes de la segunda ola.

—¿Qué va a pasar con el tránsito en el puente General Belgrano?

—Cuando tengamos un gran porcentaje de vacunados de mayores de 65 años, iremos liberando el puente para una circulación normal. Ya hemos habilitado la circulación de los docentes en medios de transporte públicos y tenemos que ir gradualmente dándole normalidad al puente.

—¿Qué aprendió como dirigente y como ser humano? ¿En qué fue asertivo o se equivocó durante la pandemia?

—Creo que la pandemia nos hizo pensar en el otro y en qué le está pasando al otro. Creo que fue un error haber cerrado los cultos. Capaz era innecesario hacerlo. Seguramente habrá otras cosas, algunos creen que erramos dándole la potestad a cada intendente para que cierre o no su territorio. Creo que fue un acierto trabajar con todos a la par en los recursos. Lo que más me costó fue cercenar la libertad de cada una de las personas, porque es complicado, como la denuncia contra la enfermera del San Marcos.

—¿Considera que fue un exceso eso?

—Quizás fue un exceso, pero en ese momento estaba dentro de la locura generalizada que vivía la sociedad.