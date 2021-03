"Jujuy" aseguró que no volvería a trabajar con Horacio Cabak y relató su pelea al aire

Confirmada para ser parte de La Academia de Showmatch, Sofía Jujuy Jiménez se sentó en Los ángeles de la mañana, por El Trece, y dijo que este año en el programa de Marcelo Tinelli tenía planes de “ir al hueso”. Pie para que Ángel de Brito, conductor del ciclo, la pusiera a prueba y le pidiera que confirme que con Horacio Cabak, con quien condujo Informados de todo, en las mañanas de América, se llevaba “para el orto”. “Empiezo a transpirar”, contestó la modelo. “Me gusta ser respetuosa con los compañeros de trabajo. Si él tuvo un conflicto conmigo, concretamente no lo sé. Sí quedó en claro, porque hubo un momento al aire”, recordó Sofía en relación al debate al aire en torno al contagio de Pampita después de su viaje a México.

“Yo tenía mi punto de vista. Él tenía otro”, aseguró, y De Brito, decidido a apurarla con la respuesta, le preguntó si se había sentido maltratada por Cabak. “No sé si maltrato… Quizá sí…”, dijo buscando palabras para contestar, y Mariana Brey, una de las panelistas, le preguntó si tal vez había sido subestimada; a Sofía le gustó esa palabra y no “maltratada”, porque “es muy fuerte esa palabra”. “Tuve que plantarme y ponerme firme frente a una persona con mucha personalidad, quizás”, agregó Sofía Jiménez. Y contestó que si pudiera elegir, preferiría no volver a trabajar con Cabak.

“Hubo situaciones que no estuvieron buenas. No la pasé bien”, contó, y dijo que se fue llorando a su casa muchas veces. “No quiero meterme con alguien que estuvo muchos años en el medio…”, aseguró, y agregó: “Era la primera vez que me tocaba trabajar con un compañero difícil. Me hago cargo de mi falta de experiencia para plantarme”.

Entonces en el programa compartieron el video del momento de tensión. La polémica al aire se dio a fines de enero cuando Cabak dijo: “Pampita se enfermó: pudo ser en México, en el avión o acá. El tema es por qué no respetó el aislamiento”. Y Jujuy lo contradijo: “No lo respetó, bueno, se equivocó, no por eso hay que matarla”, argumentó. Ofuscado, Cabak le contestó: “Sofi, nadie la está matando. Es una cuestión de...”. Y su compañera lo interrumpió. “¿Por qué no lo respetó? Porque ella consideró que tenía el test negativo y con eso se relajó”, interpretó Jiménez en su momento.

En el video se ve cómo Horacio no se quedó atrás: “Yo tengo la sensación de que vos estás defendiendo lo que te pasó a vos, cuando fuiste a Pinamar y te criticaron”, interpretó el conductor en referencia a la celebración del cumpleaños de 30 de la modelo que festejó en la playa, con falta de protocolos sanitarios y distanciamiento social. “No no no, porque con ese sentido, vos tampoco tendrías que haber venido acá, porque también estuviste en Pinamar. Yo no estoy defendiendo eso”, contraatacó la conductora en el momento de máxima tensión. “Pero yo no estuve con un grupo de treinta personas. Ahora vamos a hablar”, dijo Cabak, para cerrar y darle la espalda, mientras su compañera se quedó con la última palabra: “No fueron treinta personas tampoco, pero bueno”.

Esta mañana, al verlo, Jujuy recordó: “No saben lo que temblé ese día. Él insistía y me dejó hablando sola. Evidentemente, no me bancaba o no sé. Yo sentía que mi presencia le podía molestar”. Además, contó que ese día, como otros, se fue llorando del programa.

Y antes de despedirla, para cerrar De Brito la sacó del tema y le pidió que eligiera entre sus dos ex parejas más conocidas: Guillermo El Pelado López y Juan Martín del Potro. “Mil veces Juan… Son distintos. No está bueno comparar los ex... Eran momentos distintos míos. Fui evolucionando. Era muy chica cuando estaba con Guille. Con Juan tengo buena relación. Con Guille no habló desde que me separé, no tengo interés de nada”, contestó, y agregó: “No tengo un buen recuerdo”.

Infobae