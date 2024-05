Flor Peña habló del caso Jey Mammón y generó polémica: cuál fue su postura

Hace dos semanas, la Justicia falló en favor de Lucas Benvenuto en la causa que Jey Mammón le inició por calumnias e injurias. El humorista quería reafirmar su inocencia tras ser acusado de abusar sexualmente de el joven cuando era menor de edad.

Consultada por este asunto, Flor Peña volvió a defender a su amigo y aclaró que si la justicia no le dio la razón fue, a su entender, por no haber querido ir a fondo. "Jey no perdió un juicio. El juez no quiso investigar las pruebas que él había presentado", declaró con firmeza ante las cámaras de "Socios del Espectáculo" (Eltrece).

En cuanto al estado anímico del humorista, fue sincera: "Yo creo que él va a salir de esta porque tiene la verdad. Es una gran persona, una hermosa persona. Lo quiero y lo conozco, sé de su calidad humana y su calidez. Se que va a estar bien".

Al final, Florencia dijo que a su entender, "esta fue una prueba más" que a Jey le tocó atravesar pero que en definitiva "estará bien".

¿Qué decía el fallo?

Luego de que Lucas Benvenuto hiciera pública su denuncia en contra de Jey Mammón por abuso sexual, explotó en los medios un verdadero escándalo mediático. El conductor y humorista insistía que ellos habían tenido una relación de amor cuando Lucas ya era mayor de edad, pero del otro lado había una percepción distinta. La Justicia en este caso no intervino, pues cuando el denunciante se presentó, había pasado el tiempo estipulado por la ley y por ende, todo quedó en nada.

A raíz de esto, Jey decidió presentar una denuncia penal en contra de su denunciante por 'Calumnias e injurias’ pues se sentía como 'víctima de una acusación falsa' pero el juez le dio la espalda, pues el tribunal aseguró que Benvenuto no mintió.

Fuente:Pronto