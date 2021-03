Julieta Prandi inició una causa penal por corrupción de menores contra su ex

Julieta Prandi reveló que inició una causa penal contra su exmarido y padre de sus hijos, Claudio Contardi, por corrupción de menores. La actriz, que se encuentra en una batalla legal con su expareja, afirmó que dentro de la casa “obligaban” a sus hijos a llamarla “la puti… y tilinga”.

Invitada en el programa Viviana con vos (A24), el ciclo que conduce Viviana Canosa, la actriz reveló que hubo varios casos de abandono de parte del padre de sus hijos y no solo el que trascendió en los medios, que era “el más chiquito”. Según reveló, en agosto pasado “denunció algo muy grave que sucedió en su casa de Escobar”, donde vive su expareja.

“En 2019 me enteré de que la persona que vivía con mi ex, a la que a mí me decían que era la niñera, dormía en la cama matrimonial con él y mis hijos. Además, los obligaba a llamarme ‘la puti…’ y ‘la tilinga’ dentro de la casa, y cuando se comunicaban conmigo por teléfono estaban obligados a decirme lo que el padre quisiera que me dijera”, afirmó.

A su vez, agregó: “Al año siguiente pasó lo de Escobar, que es tremendamente mucho más terrible. Hay una causa penal por corrupción de menores. No voy a entrar en detalles porque es la privacidad de mis hijos. Es muy grave. Mateo no quiere ver a su papá, le tiene miedo, fue amenazado muchas veces. Los chicos dijeron de todo”.

La actriz asistió al programa acompañada por la abogada Ana Rosenfeld y contó que recusó al juez de la causa. “No me quedó otra que no mandar a los chicos al colegio, porque si se presenta en el colegio, que ya lo quiso hacer y se los lleva, Mateo no me cuenta lo que pasó porque le tiene miedo”, insistió, aunque prefirió omitir los detalles.

“Mateo me decía que lo dejaba con la niñera en el shopping todo el día dando vueltas, desde las 12 hasta las 20, y que el padre se iba. Mis hijos en vez de merendar en casa, mirar dibujitos o hacer la tarea como cualquier chico, se la pasaban todo el día en un shopping yirando y Mateo me decía que no quería ir más que estaba cansado. No tienen una vida sana. El padre le compró un celular, pero Mateo no puede llamarme ni agendarme, lo tiene prohibido. No les deja que hablen conmigo y les dice lo que tienen que decir”, apuntó la actriz.

“Tuvo que crecer de golpe, vio todo, vivió y presenció todo. Y habló desde un lugar, con una valentía. Cuando me contó lo que contó le dije ‘¿también contaste eso?’, y me dijo que sí. Que contó todo lo que le fue diciendo a su papá y que no lo escuchó, que no lo creyó. Están en manos de un hombre que no solo los abandona, sino que cuando su propio hijo le cuenta lo que está pasando no lo escucha”, indicó y reveló que su marido le hizo creer que ella padecía cáncer de estómago.

“Cuando Mateo salió de testificar la abogada lo felicitó y le dijo que había sido muy valiente, que lo había hecho muy bien. Y Mateo le dijo ‘¡¿Cómo no lo voy a hacer bien, si mirá quién es mi mamá?! La mejor de todas’. Él fue testigo de todo y sé que va a ser un hombre con todos los valores, íntegro, que jamás va a maltratar, estafar ni agredir a una mujer”, cerró.

