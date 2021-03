La soja lideró las exportaciones con más de US$14 mil millones en 2020

El complejo sojero totalizó ventas al exterior por US$ 14.865 millones a lo largo de 2020 y se mantuvo como el principal sector exportador del país -con el 27,1% del total-, a pesar de lo cual tuvo una caída interanual del 12,3%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

En segundo lugar se ubicó el complejo maicero, con el 11,2% del total, ventas por US$ 6.151 millones y un crecimiento del 2,1% respecto a 2019.

El sector automotriz cayó hasta el tercer lugar producto del profundo desmoronamiento del comercio industrial en 2020 por la pandemia del coronavirus, al explicar del 7,9% del total de las ventas, por US$ 4.309 millones, con un retroceso del 39,5% respecto al ejercicio previo.

El cuarto y quinto lugar lo ocuparon los rubros petrolero-petroquímico (US$ 3.660 millones), y carne y cuero bovinos (US$ 3.368 millones), con caídas interanuales del 27,9% y 16,5%, respectivamente. Los cinco principales rubros juntos representaron el 59% del total de ventas exteriores.

En la sexta, séptima y octava ubicación estuvieron los sectores triguero (US$ 2.471 millones y caída del 12,9%), oro y plata (US$ 2.366 millones y retroceso del 16,7%) y pesquero (US$ 1.730 millones y decrecimiento del 3,2%).

No obstante la caída en la mayoría de los rubros, se destacaron las subas del sector manisero (27,6%) y el de lácteos (25,6%) que vendieron por US$ 1.073 millones y US$ 1.002 millones, respectivamente, y se ubicaron en la novena y décima posición.

Otros complejos que también crecieron fueron el de ajo (31,8%), garbanzos (34,0%), miel (13,8%), azucarero (3,2%) y yerba mate (9,3%).

En la comparación con el año 2019, el sector triguero desplazó del sexto lugar al minero exportador de oro y plata.

