Estudiantes entraron por la fuerza al Ministerio de Educación

Un grupo de manifestantes que conforma la agrupación Juventudes Piqueteras entró por la fuerza ayer al Ministerio de Educación de la Nación. Fue luego de una protesta en reclamo de conectividad, equipos y becas.

En un comunicado, indicaron que decidieron ingresar al edificio -ubicado en pasaje Pizzurno 935 de la Ciudad de Buenos Aires- porque “todos los petitorios y pedidos de reunión fueron desoídos por un ministerio que no da ninguna respuesta al enorme problema de conectividad y la falta de dispositivos para estudiar y trabajar”.

También expresaron que entraron “frente a la insensibilidad absoluta del ministro (Nicolás) Trotta”, en referencia al titular de la cartera.

“Les pibis decidimos ocupar el ministerio porque queremos estudiar y trabajar”, indicó la agrupación.

El propio ministro de Educación, Nicolás Trotta, contó en Radio La Red que había una manifestación y que “rompieron una puerta y entraron al patio del ministerio”.

“Nosotros hemos dialogado con distintas organizaciones, lo que sí no compartimos una instancia que implique violencia o rotura del patrimonio”, se quejó.

Además, contó que se puso en contacto con el Ministerio de Desarrollo “para abrir un canal de diálogo”.

Del otro lado, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, dijo que “los pibes se cansaron de que el ministro los ignore”.

“No hay educación sin conectividad. Trotta no nos recibe por cuarta vez, ignora a los pibes pobres. Hoy me llamó todo el mundo. Del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Desarrollo Social, ¿por qué no antes?”, se quejó.

“Nos vimos obligados, junto a miles de estudiantes y las organizaciones sociales, a copar el ministerio. Tuvimos que entrar porque no nos daban una respuesta”, declaró a la Prensa Obrera Gianna, una de las manifestantes.

“Recién ahora nos van a recibir y dar una reunión donde vamos a reclamar y hacer presentes todas las necesidades de los estudiantes. Reclamamos computadoras y wifi para todos los estudiantes, y que haya una beca igual a 10 mil pesos”, detalló.

La numerosa columna de jóvenes se movilizó hasta la puerta del edificio para reclamar también por becas, vacunación y cursada en condiciones.

Según las imágenes, la puerta del ministerio fue forzada por los cientos de manifestantes que la abrieron fácilmente. Además, pudieron verse pintadas en rojo sobre las paredes del antiguo edificio.

Fuentes de la Policía Federal indicaron que los manifestantes ingresaron al edificio “para entregar un petitorio” y que, pasadas las 15.55 horas, solo quedaban unas quince personas adentro.

