“No podemos salir hoy a pedir candidaturas, la política se construye de abajo hacia arriba y siendo razonables”

El ministro de Seguridad de Corrientes, doctor Juan José López Desimoni, fue entrevistado anoche en el programa “Final abierto” que se emite todas las semanas por las plataformas digitales del envío y del diario El Litoral. Y además de hablar de cuestiones relacionadas con su área específica, sobre todo en relación a los controles necesarios derivados de la pandemia, y de gestiones que se anunciarán en los próximos días, el ministro habló de política. Del tiempo de definiciones que empieza a transitar Encuentro por Corrientes pero también de los modos de interacción dentro de la alianza, asunto que sonó, al menos, como una diferenciación del Partido Popular en comparación con Encuentro Liberal de Pedro Cassani y el Proyecto Corrientes de Gustavo Canteros, que sigue en línea con una idea rectora: la de disputarle la intendencia a Eduardo Tassano.

El que sigue es apenas un extracto de la entrevista que se puede ver completa en los repositorios de El Litoral.

—¿Cómo están dentro de ECO? ¿Está garantizada la candidatura de Valdés?

—El Partido Popular está trabajando con su estructura y con sus dirigentes dentro de la alianza gobernante. De hecho, nosotros somos parte del gobierno, yo represento al PP y estamos trabajando en el armado político de lo que es nuestro partido y nuestro esquema político dentro de la alianza.

Ahora, ¿qué es lo que va a pasar este año? Yo creo que estamos en plena etapa de decisiones. Por supuesto que el contexto de la pandemia complicó todo, por eso nadie se anima tampoco a salir a hablar abiertamente de empezar a discutir candidaturas. Ni otros temas.

—Pero se discute…

—Se discute porque la política nunca se abandona y es una realidad.

—¿Qué discute hoy el PP?

—Nosotros discutimos...

—Porque hay comentarios en relación al aporte de sus votos, que no está siendo del todo correspondida, eso es lo que se dice…

—Nosotros tenemos un consenso más o menos dentro del partido y queremos seguir consolidándonos en la alianza, manteniendo los los lugares que tenemos, como mínimo. A partir de ahí seguir aportando y seguir creciendo como partido, aportando a la alianza.

Por supuesto que nosotros apostamos al proyecto del gobernador Gustavo Valdés, porque es un gobernador que le ha dado una gran impronta a su gestión. Ha liderado y sigue liderando un gobierno con un éxito que es palpable.

—¿Para usted no se discute la candidatura a reelección de Valdés?

—Yo no digo que no se discuta, porque no es algo que me toca a mí decidir.

—Pero, en lo personal, ¿qué piensa?

—Yo pienso que el gobernador tiene la cuestión legal de ser reelecto porque la Constitución se lo permite; en segundo lugar, creo que tiene un proyecto que lo está desarrollando y llevando adelante con cambios profundos en la provincia. Me refiero a lo que tiene que ver con las industrias, la energía, caminos...

—Pero en lo personal, ¿apoyaría la posibilidad de reelección de Valdés?

—Por supuesto que apoyaría, ¿cómo que no? Pero esto no quiere decir que yo lo resuelva o que él sea candidato, porque ni el propio gobernador ha dicho nada.

—En ese esquema de candidatura de Valdés, ¿el PP pelea por la vicegobernación?

—No, nosotros no estamos discutiendo eso en estos momentos. Yo coincido con lo que dijo el presidente del PP, Pedro Braillard, que eso le corresponde al candidato a gobernador; porque es razonable que el candidato a gobernador pueda elegir su vice.

—Ya que lo menciona, ¿qué pasa con el presidente del PP, porque es tomado como propio por el PRO, pero es PP?

—Digamos que es Juntos por el Cambio.

—Pero ahí hay un problema, porque el PRO, en función de un indicador objetivo que vendría a ser la cantidad de votos, está como sobrerrepresentado…

—Pero nosotros no somos del PRO. Tenemos el mismo color, pero nosotros fuimos antes de color amarillo.

—¿Hay que hacer valer el sello del partido?

—Claro, por supuesto. Nosotros somos PP, no somos del PRO ni otra cosa.

—Cuando usted dice “queremos lo mismo que tenemos”, ¿qué es?

—Esa es nuestra aspiración con los espacios que hoy tiene el PP, tanto en el Poder Ejecutivo o en el Senado, espacio que ocupa Pedro Braillard, que este año termina su mandato. Como renovar el concejal que tenemos en Capital, el diputado que también se nos vence. Pero esta es una aspiración que después hay que discutirla en la alianza, porque hay que ser muy realistas y decir esto, nosotros no podemos a esta altura del campeonato -porque tenemos mucho tiempo en política-, salir a decir yo quiero ser tal o cual cosa. Porque ahí se destruye todo, porque sabemos que el armado político se construye de abajo hacia arriba y siendo razonables.

—Ahí hay un mensaje para los socios que están reclamando esos espacios...

—Yo digo lo que nosotros pensamos.

—Canteros o Cassani, por ejemplo, marcan diferencia con los socios…

—Cada uno tiene su forma de actuar, de pensar y ver o entender la política. Nosotros creemos, porque nos ha costado mucho como PP, hemos construido un partido de cero, en el llano, en el peor momento de la política argentina en el año 2002, en épocas del “que se vayan todos”. Entonces nosotros nacimos bien de abajo, de la gente, por eso tratamos de mantener ese espíritu y no dar pasos en falso pretendiendo candidaturas por adelantado, ni hablar de candidaturas cuando no es el momento.