Boca Unidos inicia en la estación Salta el largo viaje por el ascenso

Salta es la primera estación que toca hoy el tren de la ilusión del ascenso al que se sube en este largo viaje Boca Unidos en el torneo Federal A 2021. Allí lo espera Central Norte, que recibirá al equipo Aurirrojo esta tarde desde las 17 en el estadio Padre Martearena.

El partido, correspondiente a la Zona B de la etapa clasificatoria del certamen, será dirigido por el tucumano Nelson Bejas.

De acuerdo con las últimas prácticas realizadas en Corrientes, previo al viaje a Salta, el DT Alfredo Grelak probó una formación con un sistema táctico 5-3-2, con tres centrales (un líbero y dos stoppers), dos laterales-volantes, tres mediocampistas y dos delanteros.

El sistema podría definirse como “elástico”, ya que con el equipo en posesión de la pelota, los laterales tienen libertad para proyectarse y sumarse al ataque.

Luego de cuatro amistosos en los que Boca Unidos cayó en tres partidos (dos frente a For Ever y uno ante Sarmiento) y venció a Ferroviario (2-1) de la Liga Correntina, el técnico cambió el esquema para buscar hacerse fuerte en defensa y sorprender con el contraataque cuando su equipo recupera la pelota.

Con excepción de Santiago López Demarchi y Martín Peralta, quienes, de no haberse lesionado hoy, podrían haber sido titulares, todas las demás incorporaciones del renovado Boca Unidos harán su debut esta tarde. Ellos son el experimentado arquero Luis Ardente, los defensores Nicolás Marotta y Maximiliano Oliva, el polifuncional Sebastián Luna y los mediocampistas Iván Silva y Carlos Arriola.

De la anterior temporada, jugarán hoy en el once inicial, el defensor Ariel Morales, los delanteros Gonzalo Ríos y Antonio Medina, y la duda: Diego Sánchez Paredes o Leonel Niz, que es el único cambio que venía introduciendo Grelak en las prácticas de fútbol.

La delegación, que arribó ayer a media mañana y se alojó en el hotel de la Liga Salteña, se completa con Christian Martínez, Alexander Stupsceki, Saúl Abecasis, Francisco Esteche, Ramiro Schweizer, Lautaro Larrasabal e Ignacio Valsangiácomo.

Los otros partidos

Además de Central Norte-Boca Unidos, hoy jugarán por la Zona B del Federal A:

16.00: Def. de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Sarmiento (Rcia.),16.00: Def. de Pronunciamiento vs. Sp. Belgrano (San Francisco), 16.30: Racing (Córdoba) vs. Douglas Haig (Pergamino); 16.30: Unión (Sunchales) vs. Gimnasia y Tiro (Salta), 17.30: For Ever vs. Sportivo (Las Parejas). Libre: Gimnasia de Concepción del Uruguay.

(RP)