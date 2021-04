Debut y goleada de Huracán Corrientes a Central en el torneo Nacional

Un gran debut tuvo Huracán Corrientes en la Primera División Nacional Senior. El Azulgrana goleó en su estadio a Rosario Central por 5 a 1, en un encuentro correspondiente a la Zona Norte del certamen.

El conjunto local, dirigido por Diego Pérez, dominó el encuentro desde el pitazo inicial del árbitro Federico Encina, demostrando que se preparó a conciencia para afrontar el desafío.

Tras un buen primer tiempo, el conjunto azulgrana se fue al descanso con dos goles de ventaja, gracias a las conquistas de Víctor Galarza y Gabriel Mosevich.

En la reanudación del juego, la visita llegó al descuento a través de Mauro Marchano y se puso en partido. Sin embargo, Huracán no le dio chance. Enseguida aumentó con un golazo de Galarza, luego de un zapatazo de más de 40 metros, y luego Mosevich volvió a hacerse presente tras una nueva proyección ofensiva para estirar las cifras.

La frutilla del postre fue otro golazo. Esta vez de “Juanita” Miérez, tras una gran apilada y mejor definición para poner el 5-1 definitivo y quedarse con la Copa Ciudad de Corrientes que estaba en juego.

El once inicial de Huracán Corrientes fue con Jacinto Ibáñez; Gabriel Mosevich, Hugo Herrera, Julio Marinilli y Gerónimo Vallejos; Miguel Benítez, Osvaldo Chávez y Víctor Galarza; Juan Miérez, Alfredo Villegas y Ricardo Zárate Aguirre.

Por su lado, Central, dirigido por Gustavo Onaindía, formó con Roberto Lacerre; Marcelo Maidana, Damián Ledesma, Germán Leonforte y Gerardo Ferrari; Diego Chitzoff, Daniel Quinteros y Diego Acoglanis, Mauro Poy, Mauro Marchano y Federico Arias.

En la segunda fecha, el Azulgrana deberá visitar a Boca Juniors. La zona también la integran Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe, Colón de Santa Fe, Juventud Unida Universitario de San Luis, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell's Old Boys de Rosario y Chaco For Ever.

Cabe recordar que Huracán Corrientes está participando también de la Copa Argentina de la categoría donde avanzó a la tercera fase después de vencer como visitante a Chaco For Ever 4 a 0. Previamente superó a Central Norte, también de Resistencia, por 5 a 0.