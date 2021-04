Las operaciones del Sr Pichetto.

Por Pablo Andrés Vassel (Ex Subsecretario de DDHH de la Provincia de Corrientes)

El 2 de abril en un programa de TV el ex Senador Nacional Miguel Pichetto dijo que “Hay sectores de CECIM de la Plata y algunos que están alentando procesos judiciales…” (Probablemente por quien esto escribe o por Carlos Enriori, que había cobrado una enorme difusión a partir de su discurso en Monte Caseros dos días antes, o alguna de las víctimas y testigos de los vejámenes durante la guerra) “cuando ya la Corte se expidió en el caso Taranto, dijo que los hechos denunciados no son de lesa humanidad por lo tanto ya están prescriptos; y sería bueno que para el honor del Ejercito dejar de estar removiendo cuestiones que indudablemente son hechos que ocurrieron en tiempos de guerra, o sea que muchos recuerdan Malvinas, hay sectores que están tratando de volver a destruir la imagen

del Ejército Argentino”.

El ex Senador mintió. La Corte Suprema efectivamente se expidió en el caso citado pero no dijo nada acerca del fondo, cito textualmente “19/02/15 - Considerando: Que el recurso extraordinario, cuya denegación origina esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable (art. 14 de la ley 48). Por ello, se la desestima.” Uno de los fallos más vergonzosos que recuerdo. La Corte tuvo el expediente 3 años y en el ínterin, recibió Amicus Curiae de la organización HIJOS y de la DAIA, quienes consideraban que el caso es de Lesa Humanidad. La DAIA lo hacía por los soldados judíos torturados, por su sola condición de judíos.

El argumento de los cortesanos, era además incorrecto, ya que se trataba de un recurso planteado por la querella del CECIM y el Fiscal de Casación Javier De Luca, con el explícito respaldo del Procurador ante la Corte Luis González Warcalde, quien reclamaba se ordene la apertura de las investigaciones y vuelva la causa al Juzgado Federal de Rio Grande, en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ante un sobreseimiento de la Sala I de la Cámara de Casación al Subteniente Taranto

El 1 de Marzo de 2.015 la Presidenta de la Nación Cristina Fernández en su discurso de apertura del año parlamentario afirmó: “Respeto el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Malvinas. Espero que vayan a la Corte Interamericana. No podemos dejar de lado las torturas a los que fueron a dar la vida por nosotros. Fui una de las grandes batalladoras por los sobrevivientes y para que los combatientes cobren su pensión. Tienen que ir a la Comisión Interamericana porque no puede quedar impune”. Con posterioridad, el 2 de

abril de ese año ordenó desclasificar todos los secretos sobre Malvinas y el 9 de septiembre el Ministro de Defensa Agustín Rossi entregó los documentos y se publicaron en la web del Ministerio, donde por meses se podía consultar las mismas: la imposición de silencio, las amenazas, las denuncias por torturas, los informes de los médicos militares sobre la enorme cantidad de soldados imposibilitados de combatir por la desnutrición extrema, los soldados que murieron por hambre, las acciones de inteligencia sobre los grupos de excombatientes, que en el caso del CECIM alcanzaron hasta entrado el año 1.996.

Ante el impacto del fallo de la C.S.J.N. ante la opinión pública, un primer y escandaloso antecedente de la misma línea del Caso “Muiña” o del 2x1 y el repudio de la Presidenta, el 12 de mayo de 2015 el máximo tribunal aclaró su propia Resolución. Un procedimiento de escasos antecedentes en la historia institucional de la Corte, surge como respuesta a la interposición de acción Aclaratoria, Reconsideración, Revocatoria y Nulidad presentada el 25 de febrero de ese mismo año por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). En la misma afirma que “….este Tribunal no se ha expedido en este recurso sobre el fondo del asunto”; explicando que su resolución de

febrero fue solo por una cuestión procesal.

Mario Wainfel escribió “Los tiempos de los cortesanos” el 10 de mayo del 2.015 en Página 12, de rigurosa actualidad por el esfuerzo para llevar a juicio a los torturadores de Malvinas y por el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y mucho mas actual lo es sin duda el fallo de este martes 6 de abril de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que confirma el procesamiento de 4 oficiales del Regimiento 5 de Paso de los Libres y ratifica el carácter de imprescriptible de los delitos denunciados. Más aun, el próximo 13

de abril se inicia una ronda de indagatorias para 6 oficiales de la III Brigada de Infantería con asiento en Curuzú Cuatiá, por los mismos hechos ya denunciados en abril del 2.007, hace 14 años.

A criterio del lector, Pichetto está mal informado o activa una campaña por la impunidad, pero en cualquier caso, claramente miente y derrapa a un oscuro lugar de la política argentina -que lo deja cerca de Cecilia Pando o el Diario La Nueva Provincia en su época más oscura- al decir que se encuentra preocupado porque “Hay sectores que intentan VOLVER A DESTRUIR IMAGEN DEL EJERCITO”

La pregunte es ¿cuál sería para el converso neoliberal la primera vez que se destruyó esa imagen? ¿Acaso con lo publicado en el Informe Ratembach que define como “una aventura militar y política” a la decisión de ir a la guerra y a la forma en que los cuadros superiores la llevaron adelante? o ¿tal vez porque el mismo informe pide, por aplicación del Código de Justicia Militar de la época, la Pena de Muerte para varios mandos por incompetencia, ineptitud o cobardía? ¿O tal vez las conclusiones de la CONADEP y la publicación del NUNCA MAS ordenada por el Presidente Alfonsín? ¿O el ejemplo mundial que implicó el Juicio a los ex comandantes? ¿La condena judicial a Galtieri, Lami Dozo y Anaya por su incompetencia e irresponsabilidad? ¿o por las consecuencias que deparo el asesinato del soldado Carrasco dentro de un regimiento en Neuquén?

Mas grave aun, tal vez por el extraordinario ejemplo mundial que da nuestro país día a día al juzgar con todas las garantías judiciales del caso a los responsables de las violaciones masivas de derechos humanos durante el terrorismo de estado? Actualmente en nuestro país hay 1.025 condenados y los juicios siguen.

En todos los casos y cualquiera fuera la razón del supuesto desprestigio o imagen afectada, claramente Pichetto impulsa la impunidad, que por este breve paso por las tragedias que el pueblo argentino sufrió, no se va a tolerar. Como decía Néstor Kirchner “Somos hijos y nietos de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo” y en consecuencia no tenemos el derecho a renunciar a la búsqueda de Paz, que no es la de los cementerios o la del silencio, sino la de la presencia viva de la Justicia. MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA Y SOBERANIA.