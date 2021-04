El sentido posteo de Gianinna Maradona: cómo fueron los últimos días de Diego

Gianinna Maradona publicó este sábado una tierna fotografía junto a un desgarrador mensaje para recordar a su papá en su cuenta de Instagram. Contó como fueron esos últimos días en la clínica y aseguró "creía que volvíamos a empezar y la vida me volvió a sorprender de la forma más triste".

"Te fuiste y una parte mía se fue con vos. Nunca más voy a volver a ser esa Gianinna", expresó la hija del jugador, a cuatro meses de su partida. Junto al extenso y sentido mensaje, acompañó una fotografía de ellos tomados de las manos en blanco y negro.

Contó que en los últimos días, en el sanatorio donde estaba internado, las noches fueron intensas y fue un poco más su mamá que hija. "Las cenas donde pedías lo más extraño que alguien podía pedir", declaró y aseguró que las recuerda con risas.

"Guardo esas noches donde me dolía todo porque no querías que te suelte la mano y me quedaba dormida en la silla toda doblada para no soltarte y que te despiertes", dijo en el emotivo mensaje. Por último expresó que desea su abrazo y contención. "Nos extraño, te amo", concluyó Gianinna.

