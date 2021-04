Proyectan “La casa de Bernarda Alba” en el cine gratuito del Bellas Artes

El ciclo “Cine en el Bellas Artes” continúa ofreciendo destacados títulos cinematográficos relacionados con el arte. Para esta semana la propuesta es “La casa de Bernarda Alba”, película de 1987 de Mario Camus, adaptación de la obra de teatro de Federico García Lorca. La proyección se realizará el viernes a las 20 con entrada gratuita y cupos limitados.

Mario Camus dirigió en 1987 una formidable versión en película de “La casa de Bernarda Alba”. En líneas generales, esta adaptación (que será proyectada el viernes a las 20 en el Museo de Bellas Artes Juan Ramón Vidal) no se desvía de la diseñada por Lorca, excepto en la inclusión de actores masculinos, que por lo general no hablan y que en el original no aparecen. La crítica asegura que es un verdadero acierto en cuanto a vestuario, ambientación y espíritu de la época y el contexto que García Lorca se propone plasmar en la obra.

Es “una historia de mujeres sin hombre”. Bernarda, que a la muerte de su marido se queda al cuidado de sus cinco hijas somete a estas a una tan férrea disciplina que resulta, en la práctica, un enterramiento en vida. La aparición de un hombre, Pepe el Romano, provoca la desestabilización familiar que conduce a un inesperado desenlace final.

Soberbias interpretaciones de todo el reparto, entre quienes se destaca Irene Gutiérrez Caba, la adusta y agriada Bernarda de mirada penetrante e inquisidora. Una estupenda Ana Belén es la rebelde Adela; Florinda Chico es la sensata Poncia; Victoria Peña es la sufrida pero decente Martirio. La opresión y el resentimiento se sienten en cada bastonazo de Bernarda, en cada mirada de odio o de resignación de alguna de las hijas.

Camus tuvo el tino necesario para que incluso las blanqueadas paredes de la casa de Bernarda Alba respiraran frustración y rencor a causa de tanta sensualidad reprimida, pero que, a la vez, impidieran que en el pueblo se supiera que Adela no había muerto virgen.

Debido a la contingencia sanitaria de pandemia quienes quieran asistir deberán inscribirse previamente al correo museovidalctes@hotmail.com enviando los siguientes datos: Apellido y nombres / DNI N° / Domicilio / Teléfono de contacto.

El protocolo sanitario exige uso obligatorio de barbijo, sanitización al ingreso con alcohol en gel, guardar distancia social obligatoria en sala y asistir con 10 minutos de antelación.

