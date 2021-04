Hizo un descargo la joven modelo vacunada

A una semana de que se desatara el escándalo por su inoculación, Antonella Delmonte, la joven de 24 años de Merlo que recibió la primera dosis de la Sputnik V luego de haber presentado documentación en la que certificaba ser “personal de salud”, decidió dar a conocer su versión de los hechos.

A través de su cuenta de Instagram, Delmonte se defendió y expresó: “En los últimos días he sido víctima de una persecución en la que lo menos grave que se me dijo fue que había cometido un ilícito”.

“Fueron muchas personas que, por imprudencia, utilizaron fotos mías para dañar mi imagen e inventar una historia que no es cierta”, continuó. Y añadió: “Se me acusa de haber salteado la fila para obtener una vacuna contra el covid, con todo tipo de comentarios misóginos que lo único a lo que tendieron fue a dañarme mi condición de mujer”.

“Trabajo en un consultorio médico para una profesional de la salud recepcionando al público. Para mantener mi trabajo se me indicó que debía recibir la vacuna contra el covid. Me inscribí para recibir la vacuna a través de la aplicación oficial de la Provincia de Buenos Aires. Se me asignó un turno que me indicaba día y lugar para aplicarme la vacuna. Concurrí al vacunatorio con un certificado expedido por mi empleadora que indicaba mi condición laboral y con la copia de mi contrato de trabajo”, explicó Delmonte.