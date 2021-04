Sin Ríos, Medina y otras dudas, Boca Unidos recibe a For Ever

Boca Unidos hará esta tarde su presentación como local en el torneo Federal A 2021. Desde las 16 recibirá a For Ever en partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona B, que será controlado por el polémico árbitro de Río Cuarto, Gastón Monzón Brizuela.

El equipo Aurirrojo viene de rescatar un empate en dos goles en su visita a Central Norte de Salta, mientras que el Negro chaqueño le ganó de local 3-1 a Sportivo de Las Parejas, y es uno de los líderes del certamen.

Respecto de los once que salieron hace una semana al campo de juego del estadio Padre Martearena, Boca Unidos no podrá contar con su dupla de ataque titular. Gonzalo Ríos fue expulsado (recibió una fecha de suspensión) y Medina fue sorpresa en la tarde de la víspera al no aparecer en la lista de los jugadores convocados.

Si bien el “Toni” fue cuidado el miércoles, en la práctica inicial de la semana, el martes tuvieron jornada de descanso ya que arribaron el lunes de Salta y entrenaron, nada hacía prever que no estuviera presente para el encuentro ante For Ever. Fuentes del club consultadas informaron que padece un traumatismo del cual no se pudo recuperar plenamente.

De esta manera, subieron las acciones de los otros delanteros que Boca Unidos tiene en el plantel. Uno de los que seguramente estará hoy entre los once será Lautaro Larrasábal. La restante plaza se disputan Martín Peralta e Ignacio Valsangiácomo, con una pequeña ventaja para el delantero tucumano, que parece haberse repuesto del esguince de rodilla que lo dejó afuera de la delegación que viajó a Salta.

En la defensa, todo parece indicar que Maximiliano Oliva volverá a ser titular. El ex Alvarado de Mar del Plata fue cuidado durante la semana a raíz de una sobrecarga muscular que lo obligó a salir en el entretiempo del partido ante Central Norte, ingresando en su lugar Saúl Abecasis, que es la alternativa en caso de que el entrerriano de Crespo acuse alguna otra molestia.

En tanto que habrá que ver si sobre el lateral derecho continúa Leonel Niz, o bien se suma al mediocampo el correntino Diego Sánchez Paredes, y baja a la zona defensiva Sebastián Luna.

Al no haber ordenado el técnico Alfredo Grelak una práctica de fútbol formal durante la semana, es una incógnita si el equipo correntino continuará con el sistema táctico 5-3-2 con el que jugó en Salta, o bien se dispone en la cancha de otra manera, teniendo en cuenta que al ser local se encuentra obligado a conseguir los tres puntos, y por lo tanto a ser más ambicioso.

“El Chango” Cravero la tiene más clara

Equipo que gana no se toca. Lo mismo parece pensar el técnico de For Ever, Daniel Cravero, quien esta tarde ante Boca Unidos repetirá la formación que viene de ser titular en el triunfo conseguido el domingo pasado en su estadio ante Sportivo de Las Parejas.

Sin lesionados ni suspendidos en el plantel, el “Chango” probó con los mismos once que salieron a la cancha hace una semana en el estadio Juan Alberto García, en la práctica de fútbol de la semana, realizada el jueves por la tarde en el predio denominado Quinta Zurano.

De esta manera, y de no producirse algún imponderable, For Ever saldrá esta tarde al estadio Aurirrojo con esta formación: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Matías Fissore, Yair Marín y César More; Lucas Jofré, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Ibarra y Matías Romero.

En el triunfo conseguido ante Sportivo Las Parejas, la particularidad fue que todos los goles marcados por el conjunto forevista fueron conseguidos por mediocampistas: Emanuel Díaz, una de las figuras del partido, Leandro Allende, y el correntino Oscar Gómez.

En el complemento, ingresaron en el equipo chaqueño Enzo Bruno, Ricardo Acosta y Gonzalo Alarcón, en lugar de Ibarra, Allende y Jofré, respectivamente.

El resto de la fecha

Los restantes partidos a jugarse hoy por la segunda fecha de la Zona B del torneo Federal A son los siguientes:

15.30 Juventud Unida (Gualeguaychú) vs. Central Norte (Salta); 15.30 Douglas Haig (Pergamino) vs. Central Norte (Salta); 16.00 Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo); 16.30 Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Crucero del Norte (Misiones); 18.15 Sarmiento (Resistencia) vs. Unión (Sunchales); 19.00 Sportivo A. C. (Las Parejas) vs. Racing (Córdoba).

Libre: Defensores (Pronunciamiento).

Posiciones

Los equipos que ganaron en la primera fecha del grupo fueron For Ever, Defensores de Belgrano, Crucero del Norte y Racing de Córdoba.

(RP)