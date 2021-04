Robo en el hospital Llano: se llevaron la moto de una enfermera

Una enfermera fue víctima de delincuentes que se llevaron su moto Guerrero 110 cc. el jueves en horas de la madrugada. Le robaron en el edificio del centro del salud. La mujer de apellido Suárez se desempeña en el hospital Llano, ubicadosobre la avenida Raúl Alfonsín. Del estacionamiento del centro de salud, se llevaron su único modo de transporte. La profesional vive en el barrio Esperanza, una zona alejada de la ciudad y, frente a la impotencia de perder su único medio para aligerar el viaje desde su hogar hasta su trabajo, expresó su indignación en redes sociales. "Hoy me tocó a mi ser una víctima de los chorros hijos de re mil puta", dijo. La víctima, además, publicó una foto de su moto y pidió ayuda a la comunidad. "Si alguien la ve, comunicarse por favor", indicó.

"Hoy me tocó a mi ser una víctima de los chorros hijos de re mil puta. Me robaron de mi lugar de trabajo, mi moto, Mi medio de transporte. Todos los días me voy a trabajar porque a mi no me duelen ni las manos ni los pies para hacerlo, para tener mis cosas. Y viene un sin vergüenza a tomar algo que no es de él. Si vos querés una moto, romperte el culo trabajando para tenerlo si es necesario, pedazo de sorete. La denuncia ya está hecha. Dios quiera que tenga alguna noticia buena"