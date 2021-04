Victoriano anticipa el clásico: “Estos partidos me gustan mucho”

Los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol permitirán que se desarrolle el clásico entre Regatas y San Martín. El primer partido se jugará mañana, desde las 18.30 en cancha de Ferro Carril Oeste.

“Sé que al principio del partido va a ser complicado porque hay que nivelar las energías, sobre todo emocionales, y una vez que pase eso nos van a quedar todo el primer partido para trabajar bien”, relató el DT del Fantasma, Lucas Victoriano.

El último partido que jugó Regatas fue el pasado 24 de marzo frente a Olímpico de La Banda mientras que San Martín cerró su serie de reclasificación (2-1) frente a Platense el 11 de abril.

“Depende de cómo se vea la situación, después del primer partido vamos a poder sacar conclusiones. Al principio quizás estamos demasiado ansiosos, tenemos muchas ganas de jugar, llevamos mucho tiempo sin competir, pero es verdad también que estamos más frescos y que no tuvimos que pasar una ronda previa”.

El tucumano reconoció que “a mi este tipo de partidos me gustan mucho, me atraen, me divierten, me hacen mejor, así que estoy disfrutando porque veo que el equipo está bien, entrenamos bien y están con muchas ganas de competir”.

El plantel de Regatas Corrientes entrenó ayer por la mañana en su estadio y por la noche emprendió el viaje hasta la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la delegación de San Martín ya al mediodía llegó a la sede del cotejo.