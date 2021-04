“El equipo del segundo tiempo es el que pretendo”, señaló Grelak

Boca Unidos empató el domingo 1 a 1 con For Ever por la segunda fecha de la Zona B del torneo Federal A. El partido dejó muchas mejores sensaciones respecto a la igualdad (2-2) del debut, en Salta ante Central Norte, sobre todo por la producción futbolística que tuvo el equipo en la segunda mitad del juego ante el conjunto chaqueño.

“El segundo tiempo es para valorar, es el equipo que pretendo, que sea protagonista. En el primer tiempo no pudimos controlar el circuito de juego de ellos y se nos complicó. No generaron tantas situaciones, pero sí la posesión de la pelota, que es lo que nosotros no tenemos que permitir, más jugando en casa”, analizó el técnico del Aurirrojo tras el encuentro.

El DT manifestó que “la sensación con la que me voy es de un resultado injusto, pero con la tranquilidad que cuando nos animamos y empezamos a hacer lo que uno ve en los entrenamientos y se plasma en el partido, se ilusiona. Me quedo con la tranquilidad de que vamos por el buen camino”.

Con relación al inicio del partido, donde For Ever dominó el juego, Grelak consideró que hubo “un buen trabajo de Díaz (…) eso lo sabíamos y lo entrenamos, pero hay que controlarlo también. Ellos jugaron simple, y noté en nosotros un poco de nerviosismo y apresuramiento en el juego, y al combinarse esas dos cosas, no nos posiblitó ser precisos y controlar los primeros 30 minutos”.

“En los últimos 10 minutos, cuando mermó un poco la presión de Chaco empezamos a encontrar la pelota, y luego con la modificación táctica del segundo tiempo ya nos hicimos dueños del partido, donde salvo una pelota que sacó Luis (Ardente) contra el palo, no tuvimos problemas”, continuó su análisis el DT.

Consultado acerca de lo conversado con sus dirigidos en el descanso, confió que “en el entretiempo les dije que intenten jugar, que no importa que nos equivoquemos todo lo que nos tengamos que equivocar, porque hay jugadores de buen pie, como Arriola, Seba Luna, Peralta, Diego (Sánchez Paredes), así que es intentar nada más. Que no haya apresuramiento, esa obligación que genera nerviosismo, y está claro que no favorece; así que en la medida que nos tranquilizamos empezamos a encontrar los espacios, los desdobles, y a atacar por donde tenemos que hacerlo, y el equipo dio otra imagen” de la que se vio en la primera media hora.

Respecto al gol anulado a Martín Peralta por el árbitro Monzón Brizuela, a instancia del asistente, Guido Córdoba, el técnico Aurirrojo opinó: “Debió ser porque arrancó unos centímetros por detrás del defensor. A veces te toca a favor y en otras en contra, se equivocan. No quiero caer en pensar que hay algo distinto, ojalá que no lo haya. Pero la verdad que es difícil equivocarse estando en la misma línea, teniendo en cuenta que uno lo vio (habilitado) no estando en esa posición. Queda en la conciencia del que lo cobró”.

Martín Peralta debutó ante For Ever con la camiseta Aurirroja. Le tocó reemplazar a Gonzalo Ríos, y cumplió con creces, al igual que su compañero de ataque del domingo, Lautaro Larrasábal, quien ingresó en lugar de Antonio Medina. “Tuvimos dos bajas importantísimas y la verdad que estuvieron a la altura”, consideró Grelak.

Sobre el tucumano, el DT valoró que “venía de una molestia, estuvo toda la semana pasada sin entrenar, y la verdad es que jugó un buen partido. Es lo que esperaba de él. En el entretiempo le pedí que seamos un equipo con mayor presencia en el área, que es algo que no habíamos tenido en el primer tiempo, porque de lo contrario no íbamos a lastimar”.

Con relación a lo que Grelak llama línea de 3 (por los tres zagueros en cancha), el técnico contó que “es una posibilidad que nosotros teníamos y que habíamos entrenado, pero no para hacerlo fijo. Pero las lesiones, la llegada de los jugadores por ahí a último momento, y por el rival que enfrentábamos, por ahí nos pareció oportuno jugar con los tres centrales, que se sintieron cómodos en Salta y lo repetimos hoy” en relación al partido del domingo ante For Ever.

“Este es un equipo que sin hacer cambios (de nombres) modifica el sistema táctico (…) esa también es una posibilidad que tengo, que dentro de un mismo partido puedo cambiar el esquema, y lo voy a utilizar si puedo seguido”, manifestó por último Grelak en relación a la variante de esquema introducido en la segunda parte del juego ante el Negro.

(RP)