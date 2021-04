Detectaron 7 casos con variantes de Río, Manaos y Reino Unido: hay un muerto

El Instituto Malbrán confirmó ayer que en Corrientes se detectaron tres casos de covid-19 que pertenecen a las cepas de Manaos y Reino Unido, además de otros cuatro de la variante de de Janeiro, con muestras que se tomaron en la segunda quincena de marzo. Desde el Ministerio de Salud Pública aseguraron que se efectuaron los respectivos bloqueos para evitar más contagios, y pidieron a la población que se extremen los cuidados.

Las autoridades de la Dirección de Epidemiología de la Provincia recibieron ayer los resultados de las muestras de casos de covid-19 que se enviaron al Instituto Malbrán durante la segunda quincena de marzo, para determinar si se trataban de contagios con otras variantes del virus. En efectivo, desde el organismo sanitario confirmaron la presencia de la cepa Manaos en dos de los positivos, y uno de la Reino Unido; además de cuatro de Río de Janeiro, variante que ya se había detectado en Corrientes durante fines de marzo.

Según indicaron desde Salud Pública, todos los infectados se recuperaron, a excepción de uno que falleció, y se realizaron los bloqueos correspondientes para evitar otros contagios. “De las dos personas con la variante Manaos, una se recuperó, mientras que la segunda falleció en el hospital de campaña”, agregaron.

En el caso de la variante Reino Unido, fue detectado en los controles que las autoridades sanitarias realizan en las fronteras, en este caso en la del Complejo Terminal de Cargas (Cotecar), en Paso de los Libres. En tanto, los cuatro casos de la cepa Río de Janeiro fueron descubiertos en las inspecciones en Ituzaingó.

En diálogo con Radio Sudamericana, la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, detalló que la cepa Manaos se dio por “una correntina que viajó a áreas que están con” dicha variante, y las otras “son personas que estuvieron contacto con gente que vino de lugares donde hubo casos”. “Se decidió tomar estas muestras para analizarlas por el lugar de trabajo, por viaje o por contacto estrecho con personas de lugares donde había estas cepas”, explicó.

Más allá de este escenario, Bobadilla remarcó que “la característica del brote no se ha modificado en nuestra provincia”, lo que significa que “los aislamientos se realizaron de manera oportuna y que las personas los respetaron. En ese sentido, aseguró que “esta variante ya no está lejos”, por lo que “hay que intensificar los cuidados”.

En esa misma línea también se pronunció el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, quien manifestó que “hoy más que nunca, le pedimos la población que extreme las medias de prevención, que use el barbijo de forma correcta, el lavado de manos y que mantenga el distanciamiento social”. “Que evite reuniones innecesarias, que no innove el grupo de personas que frecuenta y que evite salir del hogar si no es necesario. Este pedido es para toda la población, pero principalmente, para los adultos mayores”, continuó.