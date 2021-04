Basabe aseguró que en San Martín se permiten soñar y quieren ir por más

Pasó la histórica jornada que vivió San Martín y los festejos dieron lugar a la vuelta al trabajo para preparar la serie semifinal de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

“Creo que si bien festejamos mucho y estamos muy contentos, todavía no caímos. Nosotros no teníamos en cuenta que era la primera vez que San Martín dejaba afuera a Regatas en unos playoffs, con todo lo que significa para la gente, para el club, para toda la gente que nos rodea allá en Corrientes”, relató Emiliano Basabe, integrante del plantel “rojinegro”.

“Obviamente que nosotros estamos muy contentos por estar entre los cuatro, nos lo merecíamos también porque hicimos una temporada muy buena y en el medio jugamos la final por el Súper 20, entonces no es casualidad que estemos acá”.

El alero analizó por dónde pasaron las claves que lo llevaron a quedarse con la serie de cuartos de final frente a Regatas.

“Somos dos equipos muy parejos con Regatas, los dos muy buenos defensivamente, pero hoy al final del partido encontramos la forma de cómo atacarlos. Encontramos la vuelta de cómo hacer que nos marquen poco en ofensiva y cerramos un partido tranquilo, pero de todas formas somos dos equipos muy parejos. Creo que por un poco de mayor eficacia y defensa nos terminamos llevando la serie nosotros”.

La eliminatoria había comenzado con un claro triunfo de Regatas, después llegaron las dos victorias de San Martín, la segunda de manera holgada.

“Creo que a lo largo de la serie encontramos más facilidad de cómo jugarle nosotros a Regatas, que Regatas a nosotros. De los cinco partidos que jugamos les ganamos cuatro, ellos nos ganaron ese del miércoles por mucha diferencia, pero nosotros durante la fase regular les ganamos por margen abultado también”.

Sobre el mismo tema agregó: “Creo que si sumamos los cinco partidos, en la mayoría se jugó más a lo que quería San Martín que a lo que buscaba Regatas. Ellos se sienten más cómodos en aprovechar transiciones rápidas y no frenar la pelota, y nosotros un poco más lo contrario, buscar mejor la selección de tiro y al compañero que esté solo, no dependemos tanto de un solo jugador. Más allá de ese primer partido donde Regatas no nos dejó hacer nuestro juego, nosotros sabíamos que esto era al mejor de tres y por eso ya en el segundo creo que demostramos tener el control la mayor cantidad de tiempo del partido, y el domingo fue un poco igual, porque si bien nos generaron algunas pérdidas en el principio, pudimos volver rápido a nuestro juego y en el segundo tiempo ya se jugó al ritmo que queríamos”.

El jugador bonaerense destacó la labor de su compañero Jonathan Machuca a lo largo de toda la temporada.

“No es lo mismo jugar un primer o segundo que un tercer partido, y nosotros el viernes entramos muy concentrados en los cuatro cuartos porque sabíamos que no había que darles ventajas en ese lugar y eso los complicó. Eso nos permitió tomar el control del juego, y después, la verdad es que nosotros contamos con un jugador con muchísima experiencia para desequilibrar en momentos claves como Jony, que a lo largo de los últimos partidos tuvo unos cierres increíbles. A nosotros no nos sorprende porque sabemos el jugador que es, de lo que es capaz, confiamos en él y por eso pusimos en sus manos esos finales. Y por supuesto respondió como nosotros esperábamos. Es verdad que tal vez dependimos bastante de Jony en los últimos dos partidos, pero es un arma que teníamos y contábamos con eso”.

Otra de las características que resaltó Basabe de San Martín es su juego colectivo y la rotación que toman los jugadores para ser protagonistas.

“Al no depender de un solo jugador para nosotros es mucho más fácil. Cada uno en su rol y en su lugar se siente importante, eso no es tan fácil de lograr pero nosotros lo hicimos. Cada jugador de San Martín se siente importante, sabemos que siempre vamos a tener una oportunidad. Si bien tenemos a (Matías) Solanas como el goleador del equipo y a Jony, después puede aparecer cualquiera... A veces le toca a (Javier) Saiz, a veces a Seba (Sebastián Acevedo), Tomy (Tomás Zanzottera) o a mí, pero todos tenemos nuestras oportunidades. Si bien nuestra arma más importante es la defensa, sabemos que cuando adelante nos pasamos la pelota y jugamos a nuestro ritmo somos muy peligrosos”.

La eliminatoria frente al clásico rival dejó sus secuelas tanto físicas como mentales: “Quiero recalcar que fue muy dura desde lo físico, siempre leal, pero al ser dos equipos en donde todos nos conocemos mucho, ese roce físico estuvo muy presente como todo partido de playoff. Fue muy dura, por eso creo que merecemos disfrutar lo que logramos, porque más allá de que todavía no ganamos nada, sabemos también que no es fácil estar dentro de los mejores cuatro”.

Los cuartos de final ya son historia y desde mañana se pondrá la serie de semifinal entre el equipo correntino y San Lorenzo, ganador de las últimas cuatro ligas.

“Nosotros nos animamos a soñar más, más hoy, después de ganar un tercer partido contra tu clásico rival. Nadie nos quita la ilusión y queremos ir por más. Durante todo el año fuimos competitivos contra todos los equipos, y sin ir más lejos le hemos ganado a Quimsa en fase regular. Somos conscientes de contra quiénes nos enfrentamos, de que Quimsa y San Lorenzo son los candidatos porque se lo ganaron, porque fueron el uno y dos, por la cantidad de jugadores y plantel que tienen... pero a nosotros nadie nos va a quitar la ilusión, vamos a soñar con más”.

Basabe aseguró que “si podemos hacer nuestro trabajo y jugar como nos caracterizamos, vamos a poder competirle a cualquier equipo, sea cual sea. Estamos confiados, tenemos una adrenalina muy alta después de todo esto, estamos seguros de que vamos a hacer una buena serie contra San Lorenzo y vamos a ir a ganarla”.

San Martín está entre los cuatro mejores equipos de la temporada. “Somos conscientes de lo que logramos, pero sin relajarnos. Disfrutar hace bien, pero sabiendo que tenemos la guardia alta. Nosotros sabíamos para qué estábamos, y en esto fue tan importante mantener la base del año pasado que también eso nos hizo llegar hasta acá, el conocimiento, el entendimiento que tenemos entre todos y la confianza que hay en cada uno”.

Por último, sentenció: “Sabemos que estamos para cosas importantes. Sabíamos que estando sanos y bien podíamos lograrlo. Llegar a semifinales de la Liga no es algo que se logra todos los días, y más en una liga particular y atípica como esta, así que hay que disfrutarlo ahora y ya desde mañana pensar en lo que viene”.