Legisladores por Corrientes de JxC no avalan la reforma del Ministerio Público Fiscal

Legisladores de Corrientes de Juntos por el Cambio (JxC) no asistieron ayer a la presentación del ministro de Justicia Martín Soria, quien expuso en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, cuyo puntos centrales son la elección del jefe de los fiscales para que se designe por mayoría absoluta de la Cámara alta, en vez de por los dos tercios de los presentes y poner un plazo a la vigencia del mandato del procurador.

Y en este contexto, desde JxC habían anticipado su ausencia al plenario mediante un comunicado de prensa. “En el momento más duro de la pandemia, la prioridad del oficialismo es garantizar la impunidad de sus exfuncionarios. El interbloque Juntos por el Cambio no será funcional a una agenda absolutamente ajena a las preocupaciones de millones de argentinos. Reformar el Ministerio Público Fiscal aprobando la sanción que viene del Senado, implica afectar la independencia de todos los fiscales del país y someterlos al control político del kirchnerismo”.

“No asistiremos al plenario de comisiones porque quieren quebrar la independencia de todos los fiscales de la Nación”, afirmaron en el comunicado.

Y en el documento difundido a la prensa también expresaron su rechazo a los términos de la convocatoria del diputado Tahilade. “… Pretende que los diputados y diputadas nacionales adelantemos las preguntas y no podamos formularlas luego de la intervención del ministro. Esto violenta nuestros fueros al pretender silenciar las voces opositoras y armar una escena a medida que desvirtúa, además, la esencia misma del parlamento. No es el momento, no es el modo, no es el contenido”.

“Si al Gobierno le interesa garantizar la impunidad y consagrar esta ley inconstitucional, no será con nuestro aval. No seremos cómplices de la destrucción de la república”, finaliza el parte de prensa.