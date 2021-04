Un incendio voraz destruyó dos comercios céntricos de Ituzaingó

Alrededor de las 8 de ayer se desató un gran incendio en la zona céntrica de Ituzaingó que terminó por consumir dos locales comerciales y causó pánico en la población por el riesgo que significaba que las llamas se propaguen hacia otros negocios.

Recién cerca del mediodía pudieron controlar la situación.

Afectó a una mercería y una zapatería, mientras que un tercer local fue evacuado con urgencia por cuestiones de prevención. Se investigan las causas del siniestro, que se desató cerca de las 8.

La propietaria de Mercería Belén, dijo a la prensa que el incendio se habría producido por un cortocircuito en el local lindero. “Nosotros no llegábamos todavía cuando ocurrió todo, me llama una vecina y me dice que la zapatería de al lado se estaba incendiando y luego me vuelve a llamar para decirme que ya estaba afectando mi local”.

Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para sofocar el incendio en esa zona de ubicada en pleno centro de la ciudad.

El local más afectado fue Mercería Belén, que se dedica a la venta de ropas y elementos de mercería, productos altamente inflamables. Según el relato de Graciela, la propietaria, sólo logró sacar algunas ropas, lo demás fue consumido por el fuego.

El otro comercio afectado, fue comercio de venta de zapatos, Favis, donde según indicaron se habría generado, el fuego también resultó afectado. El propietario dijo que logró rescatar algo de mercadería, mientras que la Farmacia Farmaven ubicada en la esquina de Buenos Aires y Bolívar, no sufrió consecuencias por las llamas pero debió ser evacuada de forma inmediata ante la amenaza del fuego.

Los bomberos, la Policía y los peritos trabajaron en el lugar para determinar fehacientemente el origen del fuego que por momentos amenazó con extenderse hacia otras propiedades, lo cual despertó el pánico en la población.

(WA)