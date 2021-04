“Por ahora el turismo no cambia”

En el marco de las restricciones aplicadas a nivel nacional, el ministro de Turismo de Corrientes, Sebastián Slobayen, aseguró ayer que por el momento no habrá cambios en el movimiento turístico de la provincia. “Habrá que ver cómo el gobernador Gustavo Valdés asume o no las indicaciones (de Nación). Hoy no tenemos cambios en referencia a la recepción de turistas en Corrientes”, dijo a Radio Dos. Además, señaló que el objetivo es seguir cumpliendo los protocolos sanitarios.