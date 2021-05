El Superclásico ya tiene árbitro definido 

El Superclásico que dirimirá los cuartos de final de la Copa Liga Profesional entre Boca y River tiene árbitro designado y el mismo será Facundo Tello.

Será el segundo Superclásico oficial para Tello, quien viene de dirigir el encuentro entre el Xeneize y el Millonario por el actual torneo y que terminó 1-1 en La Bombonera.

Aquella noche, una de las polémicas del partido fue un supuesto agarrón en el área de Franco Armani a Gonzalo Maroni.

Al respecto, Tello explicó los motivos por los cuales no sancionó la jugada con penal: "No eché a Armani porque consideré que él hizo un gesto para buscar el balón. Lo entiendo como un forcejeo con Maroni por lo que no creo que haya razones para expulsarlo".

Internacional desde 2019, Tello cuenta con más de 100 partidos en Primera, además de una extensa experiencia que incluye a la B Nacional, Copa Argentina, Copa Libertadores y hasta el Sudamericano Sub 20 de 2019 y el Preolímpico Sub 23 de 2020.

