Falleció el 11/05/21. El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, los Sres. Ministros, Dr. Eduardo Gilberto Panseri, Dr. Fernando Augusto Níz, Dr. Guillermo Horacio Semhan, Dr. Alejandro Alberto Chaín y el Sr. Fiscal General de la Provincia de Corrientes Dr. Cesar Pedro Sotelo, participan con profundo pesar, el fallecimiento del Sr. Fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de la ciudad de Monte Caseros Dr. Oscar Fabián Soto, elevando una oración en su memoria y cristiana resignación a su familia. c/181

Falleció el 11/05/21. El Ministro de Justicia y DDHH de la Provincia de Corrientes, Dr. Buenaventura Duarte, participa con profundo dolor la pronta desaparición física de su ex colega y amigo, Fiscal DE Instrucción, Correccional y de Menores de Monte Caseros (4° Circunscripción Judicial de la Provincia de Corrientes) elevando una oración por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación para todos sus familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Monte Caseros.

