Corrientes: qué dijo el Gobierno sobre las elecciones en la provincia

El ministro secretario de Gobierno, Carlos Vignolo, se pronunció hoy con respecto a las elecciones que vendrán en los próximos meses en la provincia y que están a la espera de las decisiones que se tomen a nivel nacional con respecto al tema.

El funcionario hizo hincapié en varios temas que reflejan la incertidumbre con respecto a las fechas de las posibles elecciones y es que todavía no hay nada preciso ya que, en Nación aún no dan señales de lo que puede suceder. La pandemia no solo hizo estragos a en la población con respecto a la Salud sino que abarca varios ámbitos de la vida cotidiana y las elecciones no escapan a ello.

"Las elecciones nacionales hasta que no se concreten con fecha no clarifica lo que podría pasar en Corrientes, en teoría hay un acuerdo a nivel político entre el oficialismo y la oposición nacional para tratar una ley con respecto a lo que sucederá con las elecciones", dijo el ministro en radio Dos.

Además se centró en el ámbito local y provincial, sobre porqué se decidió por los candidatos que finalmente representarán a la alianza Encuentro por Corrientes. "El acompañamiento a las candidaturas se dan naturalmente, han hecho un esfuerzo enorme en estos cuatro años y han producido resultados concretos para mejorar la calidad de vida de la gente. Particularmente en la Capital, tanto Valdés como Tassano se comprometieron con los habitantes para mejorar la ciudad y lo hicieron", reflejó Vignolo y recordó, "en los últimos años en la Capital se instaló la conflictividad política y eso hizo que se pongan más energía en pelear que en trabajar. Valdés y Tassano rompieron esa lógica que era nefasta para el vecino de la ciudad trabajando en conjunto".

El ministro también habló de que Gustavo Canteros este dentro o fuera de la alianza solo depende de él y que no hay ninguna posibilidad de que como candidato lleve en su boleta a Valdés. "Nosotros estamos trabajando junto a Tassano y Valdés acompañando una idea, cada cual atiende su juego".