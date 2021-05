Con el boom de la soja, el Banco Central compró US$ 228 millones en un día

El Banco Central compró ayer US$ 228 millones, según fuentes del mercado. Fue el monto más alto para una jornada en los últimos 12 meses. Con la soja en US$ 610 y los exportadores liquidando a buen ritmo, el Central logró sumar compras en lo que va del año por US$ 4.700 millones.

Con este ritmo mayo promete convertirse en un mes récord para la autoridad monetaria. Lleva más de US$ 1.000 millones de compras con solo ocho jornadas transcurridas.

De los US$ 4.700 millones que compró en el año, se estima que más de US$ 1.000 millones fueron a engrosar las reservas netas, aquellas de las que efectivamente puede disponer la autoridad monetaria, que venían bastante golpeadas desde finales del año pasado. En febrero habían llegado a tocar los US$ 3.500 millones.

Esto permitió que hoy las reservas netas ya ronden los US$ 5.000 millones, mientras las reservas brutas lleguen a US$ 40.760 millones, apenas una suba US$ 1.200 millones sobre el arranque el año.

La recomposición de las reservas se da en medio del boom de la soja, que permitió que los exportadores vuelquen al mercado oficial US$ 10.000 millones en lo que va del año. Con los precios actuales no solo de la oleaginosa sino también del maíz, que llega a US$ 298 y subió 135% en el último año, la campaña agrícola actual aportaría exportaciones por US$ 38.000 millones. Así sumaría US$ 9.000 millones en retenciones que irán a las arcas fiscales.

