Aragón abrió las puertas del FDT para Canteros y Cassani

El diputado José “Pitin” Ruiz Aragón visitó los estudios de “Final abierto” y en la edición del último miércoles sorprendió con declaraciones que hacen referencia a la designación del interventor partidario, Juan Zabaleta, y a supuestas conversaciones con los dos socios mayoritarios de ECO: Gustavo Canteros y Perucho Cassani. Esta es parte de una entrevista que se puede ver y oír de manera completa en los repositorios digitales del diario El Litoral:

—¿Qué significa para el PJ correntino la designación de Juan Zabaleta?

—Fue un mensaje fuerte del Gobierno nacional y particularmente del presidente, Alberto Fernández, que es quien terminó definiendo, en el Consejo Nacional del PJ, cuando no se trató el tema de Corrientes. Entonces, decidieron que alguien con más voltaje político se haga cargo de la normalización del PJ y quién mejor que “Juanchi”, que ha sido un intendente del Conurbano, con mucha visibilidad y con una cercanía fuerte al Presidente. Estamos contentos.

—Esto les genera más expectativas de cara a las elecciones de agosto...

—Esto nos da tranquilidad, porque viene un interventor que tiene mucha más vinculación con los ministros y con el Gobierno nacional en general. Con Alberto particularmente. Porque no es lo mismo tener el número de todos los ministros que no tenerlos, así que para nosotros es positivo y significa eso, un fuerte apoyo del Gobierno nacional para el peronismo y para el Frente de Todos en Corrientes.

—¿Dónde estás actualmente dentro del partido y qué vas hacer?

—Yo no me bajó ni me subo de ningún lado. Lo he manifestado y lo sigo diciendo: yo quiero ser gobernador de la provincia de Corrientes y también me siento preparado para ser candidato a intendente. También lo he dicho: si no tengo que ser nada, no seré nada. Hoy me preocupa la unidad del peronismo y nosotros sabemos que tenemos muchas mujeres y hombres que están preparados para esto. Hoy mi rol no necesariamente es ser candidato, sí es tratar de construir una unidad amplia y diversa en lo posible en el mundo que se desenvuelve el Frente de Todos.

—Con Zabaleta como interventor, ¿suben las posibilidades que seas candidato a gobernador?

—Con cualquier interventor yo soy uno de los nombres que se barajan porque los interventores trabajan sobre la realidad. Pero hasta ahora hay dos personas que han dicho que quieren ser candidatos a gobernador: Camau Espínola y yo.

—¿Cuáles son las aspiraciones como partido? ¿Ganar la gobernación, conquistar intendencias o lugares en la legislatura?

—Significa ganar la gobernación, uno no sale a la cancha para perder, nunca. Qué hace pensar que nosotros vamos a estar en un número alejado al que tuvimos en un momento en el 2013 o 2017, que no fueron ni tres puntos en el 2013.

—Lo único que puede pasar es que se repitan los escenarios del 2019…

— ¿Quién no está al frente del FdT que antes no estaba?, porque está Camau y está Fabián.

—¿Está Camau?

—Yo siempre conversó con él y me dice que está dispuesto.

—Pero coquetea con ECO…

—A mí me lo niega rotundamente, y yo le creo.

—¿Y Canteros?

—Por eso, estamos más cerca de incorporar gente que de restar.

—¿Pueden apoyar la candidatura de Canteros?

—Yo he conversado con él y me parece que hay algunas cosas que debemos definir antes de apoyar una candidatura.

—¿El abanico está abierto?

—Hoy nosotros definimos un frente más amplio y diverso posible, hemos hablado con Nito, con Canteros, con Camau, con Fabián y los movimientos sociales. Hasta con Perucho Cassani, o por lo menos con el equipo que forma parte en el interior de la provincia. Hoy estamos más cerca de sumar.

—¿Hablaron con Perucho Cassani?

—Por supuesto que sí, hemos conversado hasta los últimos días.

—¿Y?

—Tenemos muy buena relación, ojalá podamos conseguir un frente político y social que también interprete lo que ELI representa en la sociedad.

—¿Sabés lo que significan esas declaraciones sobre el diálogo con Canteros y Cassani?

—No es una novedad, creo que todos saben, porque él ha dicho que quiere ser Gobernador.

—Después se llamó a silencio también…

—En los medios quizás, pero con nosotros conversa al igual que Canteros.

—¿Dónde se va a sentir más cómodo siendo candidato a gobernador o intendente?

—Yo me voy a sentir más cómodo trabajando para que el Frente de Todos gane.

—Están contrarreloj…

—No, porque no hay un decreto.

—Pero le quedan 100 días…

—Si el Gobernador lo dice, pero nosotros estamos preparados para la batalla electoral cuando él lo diga y se lo dije en Aña Cuá: “Estamos esperando que pongas fecha”.