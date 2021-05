Una pequeña selva correntina en pleno territorio porteño

Sebastián Cuadrado Andreau vive en este departamento desde 1997, cuando llegó de Corrientes a Buenos Aires. De a poco, lo convirtió en un espacio repleto de detalles personales que, al mismo tiempo, funciona como porfolio de Sixta, su marca de decoración.

Un showroom que exhibe piezas únicas. El testimonio de su proyecto de decoración. Una casa en la que se siente a gusto. Todo eso es este departamento para Sebastián Cuadrado Andreau. Llegó aquí en 1997, junto con su hermana y su hermano, cuando se instalaron en la Ciudad de Buenos Aires para estudiar. Con los años, tras la mudanza de ellos, Sebastián encaró la renovación (constante) de esta unidad de los años 70.

Con la creación de su propia tienda de objetos eclécticos, Sixta –que lleva el nombre que compartieron su tatarabuela y su abuela–, formalizó su pasión por la búsqueda meticulosa de antigüedades y la restauración. Un modo de que los objetos también hablen de él.

"El living actual era mi dormitorio: tiré abajo una pared para que el estar ganara metros. Hoy es el ambiente más acogedor, el que más uso y donde tengo las mejores vistas"

“No fue que armé un plan de reciclaje para concretar en equis meses. Fui modificando ambientes, sumando piezas, aplicando cambios puntuales. Es una búsqueda tranquila que lleva al cambio permanente”, nos cuenta.

Ubicado a pocos metros de la entrada, el espacio de trabajo se delimitó visualmente con la alfombra ‘Orgánico’ (Sixta), los parlantes, una obra de arte y un escultural Ficus pandurata.

“En su casa del 1900, en Goya, mi madre tiene un jardín selvático. No solo aprendí de ella el amor y el cuidado por las plantas, sino que me regaló gajos, matas y esquejes de los que hice casi todas las que tengo. Las palmeras me transportan de inmediato a Corrientes”.

Los tonos metalizados aparecen por goteo en toda la casa, una manera de generar destellos. Se removió el plastificado del piso, se pulió, y por último se le aplicó hidrolaca mate para respetar su tono natural. El espejo cubre el ancho de la pared, pero no su alto. Extenderlo hacia el techo es una cuenta pendiente.

En el cuarto principal, cama con respaldo (Dipia Muebles) y almohadones de terciopelo (Sixta). Láminas art nouveau traídas de la Neue Galerie de Nueva York (Sixta). Mesa comprada en un remate de antigüedades con lámpara de noche ‘Bola’ de cerámica con pantalla de lino.

Sebastián resaltó el estilo de época del baño. Sacó la pintura blanca que cubría los azulejos amarillos y agregó una franja negra en línea con la ducha y pintó un piso de porcelanato que no lo convencía.

Clara Llorente | Daniela Rossi de Revista Living | fotos Daniel Karp