Soledad Fandiño habló de su supuesto romance con Diego Boneta

Corría el mes de octubre del año 2018. Y, tras el éxito de la primera temporada de Luis Miguel, la serie, Diego Boneta había arribado a la Argentina para grabar una publicidad. Por entonces y ya separada del cantante portorriqueño René Pérez, padre de su hijo Milo, Soledad Fandiño había regresado al país para participar del Bailando por un sueño de ShowMatch. Y bastó que ambos coincidieran en un bar de Palermo para que todos comenzaran a hablar del inicio de un nuevo romance. Es más: teniendo en cuenta que el actor era amigo del ex líder de Calle 13, hasta se llegó a decir que se trataba de una “icardiada”.

Sin embargo, invitada a Debo Decir, por América, este domingo la actual conductora de Es por ahí despejó todo tipo de dudas con respecto a lo que sucedió aquella noche. Todo comenzó cuando Luis Novaresio le preguntó si le habían inventado muchos noviazgos. “Me inventaron con amigos del barrio de hace mil años. Una vez, me acuerdo que fuimos a comprar a un supermercado y salíamos con las bosas. ¡La peor foto! Y él, además, se había ido del trabajo porque había dicho que se sentía mal, para venir a mi casa. Y salió publicado en todos lados...”, comenzó contando la actriz.

Y, después, reconoció que le habían inventado relaciones con muchos famosos. “¡Una lista! Viste que cada vez que te hacen una nota ponen: ‘Ella que salió con tal, tal, tal...Y es la ex mujer de...’”, dijo. Y reconoció que con algunos salió, pero con la mayoría no porque siempre había tenido relaciones de pareja muy largas. Inmediatamente, el conductor le preguntó por la versión que la había vinculado con Boneta. “¿Hubo chape?”, preguntó Novaresio. “No. Y la historia, el detrás de escena, es mucho más triste. No tenía nada emocionante”, respondió ella.

¿Cómo fue que surgió el rumor? “Fui a un bar con mis amigas, en el que estaba Diego Boneta en un evento en la parte más vip del lugar. Y mis amigas empiezan: ‘¡Está Diego Boneta!’. Entonces me dicen: ‘Tenes que conseguir que entremos ahí para sacarnos una foto’. O sea, las cholulas...Me preguntan: ‘¿No es amigo de René?’. Y bueno, le pregunto a René: ‘Che, está Boneta acá. ¿Vos lo conocés?. ‘¡Sí, es re amigo mío! Pará que le aviso’”, empezó contando Fandiño.

Y continuó: “Le avisa René a Boneta: ‘Está la mamá de mi hijo ahí con las amigas y te quieren conocer’. ‘Bueno, que vengan’. Todas se sacaron fotos con Boneta. Yo me saco una selfie y se la mando a René. Y, de ahí, dijeron que estuve chapando y que no sé qué. ¡Todo mentira! No paso absolutamente nada. Era aburrido lo que había pasado, pero bueno. Siempre inventan”.

Finalmente, al ser consultada sobre este tipo de cuestiones que forman parte de los “gajes del oficio” de ser famoso, Soledad aseguró: “Un poco molesta, no te voy a decir que no. Porque a veces, también, no saben la verdad. No saben si estás iniciando una relación. O si por ahí estás soltera y decís: ‘Che, estoy abierta a conocer a alguien’. Y te están diciendo que estás con uno”.

Infobae