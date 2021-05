El furioso reto de Germán Martitegui a un participante de MasterChef Celebrity 2

La mayoría de las figuras presentes en " MasterChef Celebrity 2" participan del reality culinario para divertirse y para aprender, por lo que siguen todas las instrucciones y consejos que les proporcionan los tres jurados, Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular. Sin embargo, fiel a su estilo, Alex Caniggia se diferenció del resto de sus compañeros y decidió no hacerle caso a las sugerencias de los profesionales gastronómicos.

En la última gala de eliminación, el hermano de Charlotte Caniggia, Juanse, Cármen Barbieri, Dani "La Chepi" y Gastón Dalmau se enfrentaron para ver quién dejaría las cocinas de Telefe.

Como es usual durante el desafío, los tres jurados fueron recorriendo las estaciones para brindarle apoyo y recomendaciones a los participantes. Al pasar por el espacio del mediático, el chef de "Tegui" le sugirió que no cortara la mandioca antes de hervirla, sino que la hirviera entera, pero Alex decidió no hacerle caso.

Al momento de la devolución frente a las cámaras, Germán no pudo evitar remarcar todas las correcciones del plato del "Emperador": “Contanos qué hiciste a parte de poner la piel para arriba porque es dorada y la pusiste para abajo”, a lo que Alex expresó que se había "olvidado" de dar vuelta el pescado.

“Mirá lo que es esto, dorado perfecto, así tenía que ser, cinco veces te lo dije”, destacó el chef, por lo que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul respondió: “Pintó no darlo vuelta, la mente”.

“Está rico, pero se te humedeció por ponerla para abajo”, examinó el cocinero frente a las cámaras y el participante revisó su trabajo: “Hice el dorado, chorizo, mandioca, la maquina esa negra que no se como se llama”. “Mandolina, no te hagas el que no sabés”, interrumpió el jurado. Ante el reto de Martitegui, Alex manifestó que lo importante es el plato y “no la mandolina”.

En los descargos detrás de cámara, Caniggia se quejó de las correcciones del jurado: “Germán hoy está muy Oxford, Cambridge. Viejo choto, esos profesores viejos chotos de la secundaria, ¿no les pasa?”.

“Te tocó el pescado más rico, está bien cocinado y en su punto, la combinación es perfecta, pero hay errores en cómo lo hiciste. El chorizo estaba perfecto cuando pasé por tu mesada, lo seguiste cocinando y ahora está duro. De la mandioca lo que te dije fue que la hiervas entera y vos la cortaste y la herviste y la freíste”, reprendió "Hitman".

Caniggia intentó defender su accionar: “Es que no entraba en la olla”. Sorprendentemente, Martitegui se señaló la cabeza y le contestó duramente: “No te entra acá”.

