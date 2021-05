Durante la rueda de prensa, el técnico de Boca Unidos cuestionó la continuidad del fútbol cuando suceden brotes de contagios como los que afectan al plantel “aurirrojo”.

“Más allá de que sea una situación mundial, porque es una pandemia y todos sabemos de qué se trata, me parece que hay que rever todo esto, hay que analizar si valió la pena jugar un partido en estas circunstancias”, reflexionó.

“A mí no me parece que sea normal esto, sinceramente. Si me pregunta, creo que hay que priorizar la salud, y después sigue siendo un partido de fútbol y nosotros lo vamos a poder jugar en otro momento. Entonces por ahí se saca ventaja de algunas situaciones que no me parecen normales. Lo entiendo y lo respeto, pero no lo comparto”, profundizó su crítica el DT.

Grelak manifestó: “Por ahí se habla de River u otros clubes, pero los equipos grandes tienen por ahí cuarenta jugadores de un nivel parejo que no les afecta el funcionamiento. Igualmente me parece que cuando hay una cantidad semejante de contagios hay que cortar, aislar y cuidar la salud del ser humano”.