Aumento de casos: la cepa de Manaos preocupa a las autoridades de Goya y Curuzú

Los casos de coronavirus aumentaron en la última semana en Goya y Curuzú Cuatiá, y las autoridades destacan que el principal motivo es la circulación comunitaria de la cepa de Manaos. Analizan cómo seguir, pero estiman que las restricciones continuarán al menos un tiempo más hasta aplanar la curva de contagios.

En Curuzú Cuatiá, ayer se registraron 93 casos nuevos y los activos son 655. “Hay una tendencia a la suba y a pesar de que hay escasa circulación social, estamos seguros de que el aumento de casos tiene que ver con que la cepa Manaos está en nuestra localidad”, detalló a El Litoral Yemí Morandini, viceintendente.

El funcionario explicó que, aunque no tengan detectados casos positivos activos de la variante, están seguros de que está circulando de forma comunitaria. “No podemos hacer los testeos intensivos que requiere detectar la cepa en una persona con covid, a menos que tenga graves síntomas”, señaló.

A su vez, destacó que otra de las razones por las que hay más casos diarios tiene que ver con que se duplicaron los testeos masivos. Hace unas semanas atrás realizaban unos 300 hisopados, hoy rondan los 500.

El Comité de Crisis local se reunió ayer para analizar la situación y prevén que las medidas restrictivas continúen más allá de lo previsto si los casos no logran controlarse esta semana. “Pediremos nosotros continuar en fase 3 si es necesario. Pero no retrocederemos de fase porque implica un impacto económico en la localidad que no estamos en condiciones de dar”, detalló Morandini.

Indicó que con el objetivo de aminorar los traslados al hospital de campaña, realizan un seguimiento personalizado de los casos activos a través de líneas telefónicas. “Seguimos trabajando para salir de esta situación complicada”, concluyó.

Por otro lado, en Goya se detectaron ayer 66 casos nuevos y el número de activos ascendió a 486. De la misma manera, las autoridades sanitarias resaltan la circulación de la variante brasileña en la localidad y es una de las principales razones de los aumentos de casos diarios y por el que no pueden bajar la curva de contagios.

“Hemos pasado unos días feriados, pero los casos positivos en Goya siguen creciendo y se está en un nivel de cincuenta casos diarios promedio”, dijo en conferencia de prensa Raúl Martínez, director del Hospital Regional de Goya “Prof. Dr. Camilo Muniagurria”.

“Pero también responde a diferentes situaciones que nos están ocurriendo”, aseguró, e hizo hincapié en la falta de cumplimiento de las medidas restrictivas. “He visto mucha movilidad de gente y eso no está bien. Eso complica mucho más la situación”, dijo. Agregó que esta situación sanitaria implica más derivaciones al hospital de campaña.

También puso de relieve el aporte del personal sanitario y que el 20 por ciento de la población está vacunada. “Ya hemos completado varios calendarios de vacunación contra el covid-19”, concluyó.

En Saladas, otra de las comunas afectadas por la cepa Manaos, ayer se registraron 4 casos nuevos y la cifra de activos ascendió a 65. Fuentes municipales aseguraron a El Litoral que no hay circulación comunitaria de coronavirus y están detectados todos los nexos epidemiológicos. “Son burbujas aisladas, familias, pero están todas identificadas”, detallaron. Por eso estiman que no será necesario retroceder de fase.

El ministro Ricardo Cardozo dijo que hasta el viernes realizarán reuniones con el Comité de Crisis de la Provincia. “Luego, seguramente, nos reuniremos con el gobernador para ver qué medidas se van a seguir aplicando”. “Estamos haciendo cerca de siete mil testeos diarios”, concluyó.

(BDC)