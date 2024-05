Rocío Oliva desafió a Dalma Maradona: “Me gustaría que vengas y me lo digas”

La muerte de Diego Maradona fue un verdadero duelo nacional allá por noviembre de 2020, el velatorio se hizo en la Casa Rosada, y Dalma Maradona blanqueó que no dejó a entrar a Rocío Oliva a despedirse de su padre, aunque sin explicitar los motivos.

“Me gustaría que vengas, Dalma, y me lo digas, o me lo mandes a decir, lo que sea. Porque no tengo el motivo”, desafió la expareja del Diez.

Ahí, la panelista de A la tarde chicaneó a la hija mayor de Claudia Villafañe: “Dejemos de dar esta vueltita de yo sé, pero no digo, vos sabés, pero no sabés. La verdad es que no lo sé”.

Luego, se quejó de la actitud misteriosa: “Quiere generar una duda, que no termina diciendo algo, y acaba como diciendo que explique yo algo que la verdad es que no tengo que explicar”.

“Que lo explique ella. Sabrá el por qué y no lo dice”, cerró Rocío Oliva contra Dalma Maradona.

POR QUÉ ROCÍO OLIVA NO PUEDE IR AL CEMENTERIO DONDE DESCANSA DIEGO MARADONA

Por otra parte, Rocío Oliva lamentó que no le permitan ir a visitar el cementerio privado de Bella Vista donde descansan los restos de Diego Maradona, quien fuera su pareja durante siete años.

“Lamentablemente no puedo ir. Dalma y Gianinna son las que deciden quién pasa y quién no”.

(Fuente: Ciudad Magazine)