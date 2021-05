“Pan y circo”: la crítica de Bullrich al Gobierno por la Copa América

A raíz de la posibilidad de que la Copa América 2021, el campeonato de selecciones más antiguo del mundo, se organice en el país, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó duramente la gestión del Gobierno de Alberto Fernández e ironizó: “Queda claro cuáles son sus prioridades: pan y circo”.

“Protocolo para clases NO, para comercios NO, para reuniones sociales NO, pero para la Copa América -un evento que trae más de 1.000 personas del extranjero- arman un protocolo en pocos días. Queda claro cuáles son sus prioridades: pan y circo”, dijo Bullrich en su cuenta de Twitter.

La organización de la Copa América, que confirmó hace unos días el presidente Alberto Fernández luego de decretar el confinamiento estricto por nueve días para contener los contagios de coronavirus, es un punto de controversia en el espacio oficialista.

Los funcionarios que responden al Presidente priorizan no compartir la organización con otro país, mientras que los allegados a la vicepresidenta Cristina Kirchner prefieren que haya menos partidos en la Argentina, e incluso proponen demorar el inicio del certamen, previsto para junio y julio.

(AG)