Espert se acerca a Macri y Larreta para enfrentar a los K

José Luis Espert y Mauricio Macri supieron enfrentarse por razones ideológicas y de coyuntura económica, pero ahora encontraron un punto de unión y coincidencia: enfrentar y derrotar al kirchnerismo duro en la Provincia de Buenos Aires.

A este acuerdo táctico y electoral se sumaron Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que deponen las diferencias cuando se trata de evitar que La Cámpora avance otro casillero en las elecciones de medio término.

En este contexto, Espert se reunió con Macri para cerrar un acuerdo que apunta a concentrar al arco opositor en la provincia de Buenos Aires. Y luego cerró filas con el jefe de Gobierno de la Ciudad y la titular del Pro. El líder del partido Avanza Libertad es pragmático cuando se acercan los comicios, y lo que hizo hace dos años con Rodríguez Larreta, ahora intenta consumar también el distrito bonaerense.

“Si se dan las condiciones, y de esto hablamos con Macri, que en la provincia de Buenos Aires, donde está Kicillof, con alta influencia en el Gobierno nacional, podría darse un acuerdo entre todas las fuerzas opositoras y hacer una Paso entre todas y que ésta defina el mejor opositor a Kicillof. Hablamos por Zoom junto a Luis Rosales”, reveló el economista en declaraciones periodísticas.

El acuerdo entre Avanza Libertad y el Pro está en sus comienzos. “Avanzamos un 10%” señalan en el entorno del economista, pero la expectativa es grande ya que apunta a sumar a sectores del lavagnismo, del peronismo no k y hasta señalan que les gustaría que participe el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo. Y el lugar en las listas se dirimirá a través de las Paso. La intención es competir cada uno con su lista y luego dirimir los lugares en una lista única dependiendo el caudal de votos que haya sacado cada uno. “La lista final puede estar encabezada por Espert, en segundo lugar el candidato del Pro y tercero el referente del lavagnismo o del peronismo no k. Dependerá de cómo se termine de cerrar el acuerdo para definir el sistema a utilizar”, explican voces que participan de la negociación.

El PRO bonaerense lo considera una salida elegante a pocos meses de las elecciones: con Espert tendría a un candidato que le agrada a su electorado, sumaría a los liberales que hasta ahora le son esquivos, y saldaría el conflicto que tiene Macri con la negativa de María Eugenia Vidal de presentarse en la provincia.

