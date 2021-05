Urnas: avanzan con el cronograma y apuran gestiones para vacunar a los operadores

Dada la publicación del decreto 1.145/2021 del Gobierno provincial que convocó para el 29 de agosto los comicios en todo el territorio de la provincia para la elección de senadores y diputados provinciales, desde la Junta Provincial de Corrientes informaron que hoy se daría a conocer el cronograma electoral. Asimismo informaron que avanzan con las conversaciones con el Gobierno provincial para vacunar a todos los operadores electorales que intervendrán en los comicios que se realizarán este año.

Ante la convocatoria a las elecciones legislativas en la provincia y el anuncio del inminente llamado para renovar las autoridades de Casa Rosada, El Litoral consultó al presidente de la Junta Electoral de Corrientes, Gustavo Sánchez Mariño, quien indicó que “ahora estamos esperando las convocatorias de los municipios de toda la provincia, que tienen tiempo hasta el día de hoy (por ayer) y que seguramente terminarán de llegar durante el plazo de gracia de mañana (por hoy). A las 9 de la mañana sabremos cuáles son las comunas que se adhirieron para el 29 de agosto. Hasta el momento son 52 las que presentaron su adhesión”.

Y en esta línea también señaló que “el resto de los municipios que no convoquen ahora seguramente irán en simultaneidad en noviembre con las nacionales, como fue en las últimas elecciones”.

En cuanto a los plazos electorales y la difusión de los mismos indicó que “el cronograma se va a publicar seguramente mañana (por hoy). El trámite más cercano que tenemos es la presentación del padrón que tenemos que hacerlo en unos días. La Junta Electoral no tiene padrón propio, de modo que recurrimos al padrón que nos facilita la Secretaría Electoral Federal. Y ahí se abre una primera etapa para que los electores consulten ese padrón y vean si tienen cambios que solicitar”.

“Después van venciendo otros plazos, como la presentación de las alianzas, luego la presentación de los candidatos. También tendremos que dar a conocer las autoridades de mesa. Y más cercanos a las elecciones, realizaremos la audiencia de presentación de boletas, donde se las revisa y luego de que esto sucede, se pasa al armado de las urnas y todo eso es parte del cronograma”, continuó detallando.

Mientras que en cuanto a la publicación del cronograma electoral, Sánchez Mariño también aclaró que se estima que se podría dar hoy, ya que el Acuerdo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) establece “que debemos concurrir a trabajar los jueces, secretarios y hasta dos empleados por oficina y si esto no cambia mañana (dado los últimos anuncios del Gobierno provincial) de 8 a 12 podremos dar a conocer el cronograma mañana (por hoy)”.

“Pero de cualquier manera quiero llevar tranquilidad a los partidos, aunque ellos lo saben, porque han estado viniendo para traer las adhesiones a la convocatoria, la Junta Electoral siempre tiene una guardia, en la Secretaría que está en la Casa Lagraña”, dijo.

Vacunas

Además, en referencia al marco sanitario complejo que atraviesa la provincia y el pedido de inmunización para todos los operadores electorales que vienen solicitando, el titular de la Junta Electoral Provincial manifestó que “nosotros estamos en conversación con el Gobierno provincial y vamos a vacunar por lo menos al núcleo duro de trabajadores para las elecciones. Ya hemos tenido intercambio con las autoridades y estamos tranquilos en ese sentido. Además, también se habla de la vacunación de los trabajadores para las elecciones nacionales”.

En cuanto al periodo de campaña políticas, comentó que “los partidos pueden empezar a partir de ahora, nosotros no estamos regidos por la ley nacional, porque nuestro Código Electoral Provincial no tiene limitación de días, pero por la circunstancia que estamos viviendo seguramente se limitará a medios de prensa y redes sociales, no creo que comience nada presencial, justamente por las restricciones sanitarias vigentes”.

Protocolo

Por último, y sobre la implementación del protocolo de bioseguridad que se estrenará en las elecciones del 29 de agosto, aseguró que “estamos muy tranquilos porque tenemos las sugerencias del Cipecc, que es un organismo que publicó la experiencia de más de 50 países que llevaron adelante elecciones en época de pandemia. Además, la ministra de Educación Susana Benítez nos ha facilitado el protocolo que utilizan en sus escuelas para las clases presenciales, que dieron muy buenos resultados”.

“También vamos a utilizar el protocolo que presentó la semana pasada el Gobierno nacional y la Cámara Electoral Nacional para llevar adelante las elecciones nacionales que no difieren en mucho de lo que ya veníamos conversando y que también implica la ampliación del número de escuelas, que no se permitan aglomeraciones en cada una de las mesas y todo el uso de los elementos de sanitización”, concluyó.