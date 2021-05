Cande Ruggeri dijo que Cachete Sierra la dejó por mensaje y el actor ironizó

La Academia de ShowMatch todavía no arrancó pero los cruces están a la orden del día. Candela Ruggeri y Agustín Cachete Sierra son los protagonistas del primer gran conflicto entre participantes del programa de Marcelo Tinelli que tiene señal de largada para el 17 de mayo. “Cachete Sierra me rompió el corazón. Fue el primero que lo hizo. Yo me enamoro muy fácil. Ya pasó mucho tiempo... Pero me dejó”, relató la hija de Oscar Ruggeri para empezar a calentar la pantalla.

Lo dijo en La previa de La Academia, el ciclo que se emite todos los días por Ciudad Magazine. “Con mis amigas le decimos ‘el que’, el que me dejó”, agregó entre risas. Y dio detalles del cómo: “Me mandó un mensaje y me dejó”. Agregó que fue justo después de que en Bailando por un sueño de 2015 compartieran el ritmo de la salsa de a tres. Precisó que se sorprendió y que le dolió mucho porque ella estaba súper enganchada en la relación, pero que Sierra “se ve que no”. Y agregó que después de eso confirmó lo que sospechaba: “Tiroteaba para otros costados”.

¿Cómo siguió el vínculo entre ambos? “Nunca más hablamos. Hubo mensajes que él nunca me respondió. Y ya está”, aseguró la hija del Cabezón Ruggeri, y buscó sacarle peso a la situación. De todas maneras, recordó cómo se sintió en aquel momento: “Lo querés matar. Te pone triste. No lo querés ver ni en figurita”. ¿Qué pasará cuando se encuentren en el programa de Tinelli? Habrá que esperar hasta la tercera semana de mayo.

De todas maneras y para hacer menos larga la espera, desde La previa de La Academia consultaron por este tema a Cachete Sierra para vislumbrar cuál es su versión de los hechos. Simpático pero contundente, el último campeón del Cantando 2020 aseguró: “Es raro escucharla hablar así porque nosotros nunca estuvimos de novios. Cuando me dijo ‘el ex’ me impactó mucho ya que, justamente, una de las cosas por las que cortamos el vínculo fue porque ella quería algo más serio y yo no”.

Molesto con la situación, agregó: “No fueron las cosas como ella las contó. Salimos muy poco. Ángel de Brito contó que nosotros estábamos juntos pero la realidad es que salimos muy poco”. En tanto, sí se hizo cargo del juego mediático que alimentó. “Después me presté al show porque ella me lo pidió varias veces. Me dijo de ir al bailar al programa la salsa de a tres, cosa que yo no quería porque no sabía qué decir”, agregó Cachete, quien conoció la fama cuando era niño e integraba la factoría de ficciones infantiles de Cris Morena. “Ella quería formalizar y yo no”, resumió en relación a la modelo, hija del ex futbolista que fue campeón del mundo en 1986 y conocida públicamente después de participar del programa de baile de Marcelo Tinelli, en 2015.

Para no dejar dudas, Cachete además ofreció algunas reflexiones. “Ella venía de un noviazgo de mucho tiempo y quería formalizar. Estaba acostumbrada y yo no”, analizó el actor que este año será parte de La Academia. “Necesito mucho tiempo. Tuve sólo dos novias en toda mi vida”, apuntó sobre lo que para él es la diferencia entre salir con alguien y pasar a estar de novio y asumir un compromiso con esa persona. En tanto, para terminar, sorprendió con la revelación de por qué no la llamó más ni le contestó los mensajes. “Se puso a salir con un amigo mío, un jugador de fútbol”, apuntó Cachete, y volvió a aclarar: “Por todo eso me sorprende que diga que soy el ex, porque nunca me enteré que hayamos sido novios”.

Infobae