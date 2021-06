Incendio destruyó precaria casa en el barrio Cremonte

Una familia terminó con lo puesto en el barrio Cremonte luego de que un incendio causó pérdidas totales en su vivienda ubicada en la avenida Centenario al 5800.

“Esa noche yo no estaba, me encontraba en mi trabajo, pero mi pareja me contó que en cuestión de segundos se quemó todo”, relató Mónica Blanco a El Litoral, quien precisó que “todo se inició por un cortocircuito en la pieza de mi hijo de diez años”, y al mismo tiempo agradeció que nadie saliera lastimado. “En este momento estamos viviendo en casa de mis padres, porque no nos quedó nada de ropa, ni de documentaciones”, remarcó. “Necesitamos ropas, frazadas, colchones, mercadería”, dijo la mujer que trabaja como cajera en un comercio de la zona.

Planteó que “la idea es volver a levantar la casa, pero en las condiciones en que estamos no podemos hacerlo”.

(WA)