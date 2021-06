Becas de 150 mil pesos para experiencias de creación escénica

Desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio está disponible la inscripción para el Concurso Nacional de Experiencias de Creación Escénica que contemplará el otorgamiento de 180 becas de 150 mil pesos cada una para trabajadores de las artes escénicas de todas las regiones argentinas.

En el marco del Plan Ampliar Podesta 2021 y en el contexto de emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, el Instituto Nacional del Teatro lanzó el Concurso Nacional de Experiencias de Creación Escénica (en formatos tradicionales, alternativos, innovadores, híbridos, disruptivos, etc.), cuya inscripción estará abierta desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio de 2021.

El concurso está dirigido a grupos integrados por personas trabajadoras de las artes escénicas, con el objetivo de propiciar el desarrollo y concreción de experiencias creativas diversas o innovadoras, gestadas o enmarcadas en el contexto de emergencia sanitaria, que permitan ofrecer una renovada programación y oferta cultural a las audiencias de todo el territorio nacional.

Se valorarán creaciones vinculadas a todas las disciplinas de las artes escénicas, incorporando a los distintos roles artísticos y técnicos del quehacer teatral.

Se considerarán particularmente proyectos que propongan un abordaje integral, asociativo, y alternativo respecto a las prácticas teatrales en el contexto de pandemia y de vinculación con los diversos públicos.

Se otorgará un total de 180 becas de 150 mil pesos cada una, según orden de mérito nacional, estableciendo un cupo de al menos 20 por cada región. Si la totalidad de los cupos regionales no puede ser cubierta por la región, los premios se otorgarán siguiendo el orden de mérito nacional.

Requisitos

Deberán ser propuestas de creación artística colectiva, con libre elección de lenguajes escénicos, temáticas, y/o líneas estéticas, que no ofendan ni vulneren derechos adquiridos. No serán admitidos para esta convocatoria proyectos formativos o relacionados al dictado de clases, cursos, seminarios, etc.

El plazo para la realización del proyecto comienza una vez aprobada la beca por el Consejo de Dirección y finaliza a los 120 días corridos posteriores a la acreditación del pago.

Las experiencias deberán poder desarrollarse en concordancia y cumplimiento de las pautas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional y los Gobiernos jurisdiccionales respecto a los cuidados establecidos para evitar la propagación del covid 19. En tal sentido deberán contemplarse alternativas de producción para las etapas en las cuales eventualmente se determinen restricciones en las actividades culturales y de circulación.

No haberse estrenado y/o exhibido y/o reproducido con anterioridad a la fecha de inscripción al concurso.

