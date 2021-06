Desde las veredas hasta el Teatro Vera: crisis y adaptación de los gimnasios correntinos

Los gimnasios de la ciudad de Corrientes retomaron ayer los entrenamientos con las condiciones establecidas por la Municipalidad, lo que instó a que ocupen los frentes de los locales, parques, paseos públicos y hasta un sector del Teatro Oficial Juan de Vera.

Siguen impedidos de retomar la actividad los gimnasios de musculación, ya que en esta última opción los aparatos no se pueden mover con facilidad. Tampoco los que están relacionados a deportes como el taekwondo y bailes.

La habilitación de la Municipalidad de Corrientes fue publicada este lunes luego de una manifestación del sector. Les habilita a retomar la actividad únicamente al aire libre o en espacios públicos en grupos de no más de diez personas y sin compartir elementos.

Los que sí pudieron salir a los espacios públicos son los gimnasios de entrenamiento funcional, que requieren de elementos de bajo peso. Algunos optaron por alquilar esos elementos para quienes quieran continuar con la actividad física en sus hogares.

La mensualidad debió actualizarse en la mayoría de los retornos y hubo casos en que los elementos de protección sanitaria, como el alcohol en gel, quedaron a cargo de los alumnos que quieran asistir a las clases.

Por otra parte, la asociación Gimnasios Unidos, que nuclea principalmente a profesores e instructores, será recibida por las autoridades provinciales durante esta mañana.

Modalidades

La mayoría de los centros de entrenamientos ocuparon ayer el frente de sus locales y las veredas o los parques y paseos. Un gimnasio también ubicó a sus alumnos en la vereda interna del Teatro Oficial Juan de Vera, en la ciudad de Corrientes.

La costanera correntina y el parque Mitre fueron los lugares más visitados en estos casos, y el referente de la Asociación de Gimnasios de Corrientes, Vicente Farías, calificó de “incoherente” la medida municipal.

“No hay mejor lugar que un ambiente controlado. En una plaza no se sanitiza, no hay declaración jurada y no puede haber trazabilidad de contagios; pedimos coherencia a quienes toman decisiones”, dijo Farías ayer al aire en la radio de la Universidad Nacional del Nordeste.

Incluso el influencer Wali Iturriaga, vinculado a la industria, publicó una “Poesía a los gobernantes y funcionarios”, a modo de crítica de las restricciones.