La lluvia impidió la presentación de Velotti y Monzón

En Little Rock (Estados Unidos) y en Novomoskovsk (Ucrania) estaban previstas para ayer las presentaciones de los tenistas correntinos Agustín Velotti e Ignacio Monzón, respectivamente, pero la lluvia impidió el normal desarrollo de los torneos. En el Challenger de Little Rock, Agustín Velotti (336 en el ranking de la AT), en la primera ronda del torneo debe medirse al ecuatoriano Emilio Gómez (179). Este encuentro aún no ha sido programado, pero tendría lugar hoy.

Se trata del tercer enfrentamiento entre estos protagonistas. En las dos anteriores, León (2018) y San Luis de Potosí (2016), los triunfos fueron para el correntino. El ganador de este compromiso se enfrentará en segunda ronda al vencedor del duelo entre el local JC Aragone (312) y el canadiense Alexis Galarneau, jugador canadiense surgido de la clasificación.

Por su parte, Ignacio Monzón (749) disputará desde hoy el Abierto Lake Park, un torneo sobre polvo de ladrillo de la categoría M15 en Movomoskovsk en Ucrania.

En la primera ronda jugará frente a su compatriota Fermín Tenti (603).

En Ucrania, Ignacio Monzón también formará parte del cuadro de dobles. Su compañero será nuevamente el brasileño Daniel Dutra da Silva.