Cómo quedó el departamento donde paraban Nico Vázquez y Gimena Accardi en Miami

Ángel de Brito reveló que el departamento donde estaban viviendo Nicolás Vázquez y Gimena Accardi en Miami quedó intacto tras el derrumbe. En Los Ángeles de la Mañana, el periodista contó que los actores no perdieron sus pertenencias en la tragedia y habló de “señales”.

“El edificio no se derrumbó totalmente porque hay muchos departamentos que quedaron a salvo, eso es increíble. El departamento en el que estaban viviendo Nico y Gimena está intacto, no le pasó nada por si lo quieren vincular a las señales, y las pertenencias de ellos están ahí adentro”, expresó el conductor de LAM.

Sin embargo, De Brito explicó en la emisión matutina de eltrece que Accardi y Vázquez aún no pudieron ingresar al lugar: “Obviamente no pueden acceder por el trabajo de los rescatistas”. Respecto a su silencio, el jurado de La Academia aclaró que no quieren hablar con los medios por respeto a los desaparecidos.

“No quieren quedar como figuretis con algo tan difícil como una tragedia. Yo no comparto igual porque les tocó vivir a ellos y son protagonistas como cualquiera de los que estuvieron ahí. Pero sienten que puede mal interpretarse si salen a hablar en este momento que obviamente se está buscando a todos los desaparecidos”, finalizó Ángel.

Fuente: Ciudad Magazine